Převody pozemků v Pisárkách, Veveří a Slatině umožní vznik hasičské stanice i výstavbu
Brno, 22. ledna 2026 - Statutární město Brno převede pozemky v katastrálním území Pisárky Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje a současně od něj získá stavební plochy ve Veveří. Město dále nabude rodinné domy a přilehlý pozemek ve Slatině od státu. Se záměrem dnes souhlasili brněnští radní.
„Navrženým úplatným převodem urovnáme vlastnické vztahy a zároveň umožníme efektivnější nakládání s městským majetkem a připravíme lokality pro další využití v souladu s územním plánem. V Pisárkách se jedná například o záměr Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje vybudovat zde novou hasičskou stanici,“ uvedl radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva.
Ve Slatině město nabude rodinné domy ve vlastnictví České republiky. Jejich získáním dojde ke scelení vlastnictví statutárního města Brna v dané lokalitě a k vyrovnání dlouhodobých majetkoprávních vztahů.
V Pisárkách jde o městské pozemky na brněnském výstavišti při ulici Bauerova, které budou převedeny do vlastnictví Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Město od něj naopak získá území ve stavební proluce mezi ulicemi Veveří a Kounicova, kde se plánuje budoucí výstavba.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
