Více dostupného bydlení v Brně: Podobu obecních domů určí architektonická soutěž
Brno, 1. dubna 2026 - Navrhnout nejméně 55 obecních bytů v novém domě, který nahradí nevyhovující objekty na Křídlovické. Tak zní zadání dnes vyhlášené architektonické soutěže, které počátkem týdne schválilo vedení městské části Brno-střed. Vítězné řešení by mělo být známé v druhé polovině tohoto roku, kompletní výsledky budou také veřejně představeny na výstavě. Organizátorem soutěže je Kancelář architekta města Brna.
„Technický stav domů jsme si nechali odborně posoudit. Ze stavebně-technického průzkumu i expertního posudku na řešení obnovy bytového fondu vyplývá, že stávající budovy z 20. let minulého století trpí řadou vad. Jejich oprava by tak byla velmi nákladná,“ uvedl radní městské části Brno-střed Martin Drdla a dodává, že: „Preferované novostavby vytvoří v lokalitě kvalitní a příjemné prostředí pro bydlení. Současně budou ekologičtější, výrazně méně náročné na provoz a lépe přizpůsobené současným potřebám nájemníků. Městské části se tím zvýší kapacity bytového fondu i celková dispoziční plocha.“
„Záměr klade důraz na vytvoření městského bytového bloku s aktivním parterem pro obchody a služby i kvalitním pobytovým vnitroblokem. Návrhy musí zohlednit současné environmentální požadavky na udržitelný rozvoj města, např. modrozelenou infrastrukturu, ale i památkovou ochranu panoramatu města a další specifické limity, jako je ochranné pásmo železnice. Cílem transformace lokality je nalezení celkové koncepce území v souladu s platným územním plánem a podpoření genia loci Starého Brna,“ doplňuje zastupitel městské části a radní města Brna pro územní plánování Petr Bořecký.
„Město Brno se v současnosti potýká s velkým nedostatkem nabídky bytů všeho druhu. Cílem vyhlášené soutěže tak není jen snaha co nejefektivněji využít městské pozemky a vyřešit nevyhovující stav budov i širší lokality, ale také nabídnout lidem dostupné moderní a ekologické městské bydlení v blízkosti centra. Pohledem zpracovatele brněnského územního plánu zároveň soutěž pomůže proměnit rozvojovou lokalitu do tolik potřebné kvalitní městské zástavby,“ uzavírá Jan Tesárek, ředitel Kanceláře architekta města Brna, která je organizátorem soutěže.
Domy na Křídlovické 57 a 59 jsou již v současnosti vyklizené a tehdejší nájemníci obdrželi náhradní bydlení. Výsledky architektonické soutěže budou představeny v druhé polovině roku 2026. Pokud půjde vše podle plánů, mohly by být byty hotové do roku 2030.
Zdroj: TIS MMB, foto: Marieta Musálková (KAM)
