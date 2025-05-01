Brno za 73 milionů zrekonstruuje bytový dům na Francouzské
Brno, 2. září 2025 - Dříve už opravou prošla fasáda, teď je na řadě vnitřní část. Historický bytový dům ve Francouzské ulici chce město do několika let zrekonstruovat. Upraví se dispozice bytů, přibude v nich sociální zařízení a bezbariérový přístup nově zajistí výtah. Investiční záměr schválila Rada města Brna.
„Rekonstrukce bytového domu umožní znovu zabydlet bytové jednotky, které jsou v současnosti neobyvatelné. Řada z nich má například sociální zařízení na chodbě. To se samozřejmě v rámci rekonstrukce změní a dispozice všech bytů se upraví tak, aby splňovaly aktuální hygienické normy. Provede se sanace sklepních prostor, aby se snížila vlhkost, nebo se doplní výtah pro bezbariérový přístup. Nové byty vzniknou i v podkrovních prostorách,“ sdělila náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bydlení a správu majetku Karin Podivinská.
Zděný dům ve Francouzské ulici 72 se skládá z uliční budovy a dvorní přístavby, která má charakter pavlačového domu. Uliční budovu tvoří 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží, přístavba je o podlaží nižší. Je zde 15 bytových jednotek a 1 nebytový prostor kanceláře. Objekt je nyní napojený na technické sítě – vodovod, kanalizace, plyn, silnoproud a slaboproud. Dům o zastavěné ploše 334 metrů čtverečních je nyní vyklizený.
„Objekt je v památkové zóně města Brna, a proto se při rekonstrukci budou některé změny konzultovat s Národním památkovým ústavem,“ doplnila Karin Podivinská.
Očekávaná cena investice je 73 milionů. Rekonstrukce by mohla být hotová do roku 2028. Náklady na její přípravu bude hradit Fond bytové výstavby, samotná stavba pak bude vyžadovat financování z vnějších zdrojů, např. z dotací, úvěru z programu Dostupné bydlení SFPI apod. Celkové náklady včetně dispozičního řešení jsou pouze orientační a budou upřesněny až po zpracování projektové dokumentace stavby.
Zdroj a foto: TIS MMB
