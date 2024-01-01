V proluce po vybombardování na Jarošce vyroste nový bytový dům
Brno, 3. září 2025 - Proluku na třídě Kapitána Jaroše vyplní bytový dům za 170 milionů korun. Zástavba tak bude zase kompletní. Dříve totiž na místě dům stál, ale po bombardování v roce 1944 po něm zůstalo prázdné místo. Investiční záměr na stavbu schválila ve středu 27. srpna Rada města Brna.
„Dostavba proluky v místě zacelí ‚architektonickou jizvu‘ v cenné uliční frontě. Zároveň chceme projekt připravit tak, aby ještě zvýšil hodnotu místa, které je už teď hojně využívané. Slouží totiž jako spojka mezi Lidickou a třídou Kapitána Jaroše, lidé tudy chodí do Městského divadla Brno. I v novém domě tedy počítáme s komfortním průjezdem a s aktivně využitým přízemním parterem,“ uvedla náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bydlení a správu majetku Karin Podivinská.
Lokalita je v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno a současně v plošně chráněném území brněnské památkové zóny. Při zpracování návrhu záměru byl brán ohled na stanovisko Národního památkového ústavu.
Nyní se bude ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi připravovat architektonická studie. Náklady na přípravu rekonstrukce bude hradit Fond bytové výstavby, samotná stavba pak bude vyžadovat financování z vnějších zdrojů, např. z dotací, úvěru z programu Dostupné bydlení SFPI apod. Dům by mohl na místě stát v roce 2029.
Zdroj a foto: TIS MMB
