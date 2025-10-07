V bývalé průmyslové zóně na Štěpánské a Mlýnské vyrostou nové byty a škola
Brno, 24. září 2025 - Zlepšení dostupnosti bydlení a kapacit škol chystá město Brno ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, která připravila studii na novou zástavbu na nároží ulic Štěpánská a Mlýnská. Projekt počítá se stavbou bytových domů a školského objektu.
Bývalá lokalita textilní a průmyslové výroby Trnitá mezi ulicemi Křenová a Dornych se v posledních letech proměňuje. Nyní se chystají další úpravy území, které změní jeho původní ráz. Současná budova školky na rohu ulic Mlýnská a Štěpánská, která spadá pod základní školu Křenová, má narušenou statiku. V blízké době se chystá její demolice, což otevře cestu nové výstavbě.
„Na místě plánujeme dostavbu domovního bloku třemi městskými domy se školkou, školními třídami, byty a nebytovými prostory. V současné době máme připravenu studii zpracovanou architekty z Atelieru Kopecký a chystáme otevřené výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace. Celý projekt bude po zajištění všech povolení předán k realizaci městu Brnu,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.
„Dostupné bydlení je v Brně tématem skloňovaným všemi věkovými kategoriemi. Výstavba nových bytů je proto jednou z hlavních priorit města Brna. V rámci dostavby bloku Mlýnská–Štěpánská vzniknou tři budovy, a to dva bytové domy s celkem 36 obecními nájemními byty, které díky své dispozici a bezbariérovým společným prostorům budou vyhovovat jak rodinám s dětmi, tak starším lidem, a třetí dům určený pro mateřskou a základní školu,“ uvedla náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bydlení Karin Podivinská. Právě město celou výstavbu finančně pokryje.
Navržená stavba je v mnoha ohledech originální. Zatímco bytové domy mají tradičně řešené fasády doplněné obklady z keramiky nebo nerezu, školní budova je záměrně odlišena větším prosklením a hravě členěnou fasádou. Součástí stavby je pobytový prostor pro děti, sportovní hřiště se zázemím nebo jednopodlažní parkovací objekt o kapacitě 20 parkovacích stání. Navíc navržená budova poskytne žákům i učitelům ideální podmínky pro práci s nejnovějšími vzdělávacími trendy, čemuž budou uzpůsobené třídy a jejich vybavení. Součástí tříd budou třeba prvky Montessori pedagogiky.
„Cílem je vytvořit přívětivý a moderní prostor pro rodiče dětí ze spádové oblasti. V plánovaném objektu vznikne několik tříd pro mateřskou i základní školu. Součástí prací je také vybudování zázemí školního poradenského pracoviště, parkovacích míst, jídelny nebo nového hřiště pro základní školu, které budou moci využívat nejen školáci, ale také občané. Sportoviště si budou moci pronajmout,“ doplnil 2. místostarosta městské části Brno-střed Martin Vrubel, do jehož gesce spadá oblast školství.
Termín zahájení výstavby bude záviset na průběhu stavebního řízení. Radnice Brno-střed se tímto krokem zároveň připravuje na nástup silnějších populačních ročníků a nárůstu počtu obyvatel. Městská část průběžně rekonstruuje stávající školy a připravuje projekty, které povedou k navýšení stávajících kapacit základních i mateřských škol. V současné době se například pracuje na rozšíření mateřské školy v Soukenické ulici nebo výstavbě nové školky v okolí Skořepky.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
