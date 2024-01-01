Brno připravuje školky Kamenný vrch a Dělostřelecká pro stovky dětí
Brno, 3. dubna 2026 - Dvě nové mateřské školy vyrostou v Brně – jedna na Kamenném vrchu a druhá v Dělostřelecké ulici. Rozhodli o tom radní, kteří schválili zadávací řízení na projektové dokumentace obou budov. Stavět by se mohlo začít v roce 2028.
Nová zařízení pro předškoláky a předškolačky mají vzniknout kvůli rozsáhlé výstavbě bytů v okolí. „Mateřská škola Kamenný vrch na ulici Petra Křivky má mít čtyři třídy pro celkově 100 dětí. Kromě toho se počítá s jídelnou a provozním zázemím, menší tělocvičnou i s administrativními prostory. Do budoucna by pak měla existovat možnost dostavby dalších dvou tříd,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Budova o maximálně dvou nadzemních podlažích dostane také extenzivní zelenou střechu, přičemž vedle objektu budou zahrada a parkovací stání včetně míst K + R. Náklady na stavbu se očekávají ve výši 98 720 000 korun bez DPH.
Pokračuje i příprava Mateřské školy Dělostřelecká v Králově Poli. „Zařízení pojme osm až devět tříd, takže maximální kapacita bude činit 225 dětí. Zároveň tam vyroste zahrada s herními prvky a další potřebné dopravně-technické zázemí. A až nedaleko vznikne devítitřídní MŠ při Staňkově ulici, přestěhuje se provoz tam. Modulární typ domu se již osvědčil například na Kamechách,“ doplnila radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová. Stavba by podle předpokladů měla stát do 161 000 000 korun bez DPH.
Pokud vše půjde podle plánu, mateřské školy by se mohly začít stavět v roce 2028.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
