Brno plánuje rozšíření mateřských škol a renovaci školního hřiště
Brno, 24. dubna 2026 - Město Brno pečuje o svoje školní budovy a stále rozvíjí jejich kapacity. Radní schválili investiční záměr na vybudování nové mateřské školy v městské části Brno-střed, rekonstrukci školního hřiště a také vypracování investičního záměru na přístavbu mateřské školy v Maloměřicích a Obřanech.
Dva projekty se týkají zvýšení kapacit předškolního vzdělávání v Brně. „Sledovat populační vývoj a reagovat na něj v kontextu školství a jeho kapacit je jedním z úkolů města. Věnujeme se tomu intenzivně a snažíme se predikovat potřeby jak v rámci silných ročníků, které jsou před námi, tak v rámci společenského rozložení v jednotlivých městských částech,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová a doplnila: „Dnes jsme projednali rozšíření Mateřské školy Cihelní v Maloměřicích a Obřanech. Investiční záměr zpracuje přístavbu nového pavilonu, v němž budou dvě třídy. Kapacita se zde zvedne o 50 dětí.“
Zcela nová mateřská škola by mohla vzniknout na ulici Soukenická. „Na základě potřeb městské části Brno-střed se ukázal nedostatek předškolních zařízení, proto vybudujeme nové. Bude sídlit na Soukenické v blízkosti stávající mateřské školy. Vznikne zde však samostatná budova s kapacitou až 100 dětí. Čtyři třídy budou umístěny v dvoupodlažní stavbě zasazené do zeleně. Krásným prvkem v zahradě bude jízdní okruh, na němž půjde jednoduše trénovat jízdu na koloběžce i pohyb v dopravě obecně. Předpokládaná hodnota projektu je 120 milionů korun bez DPH,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Na Základní škole Čejkovická se zrekonstruuje venkovní sportoviště. Schválený investiční záměr počítá se vznikem moderního, multifunkčního a bezpečného zázemí pro výuku tělesné výchovy a také pro volnočasové aktivity. Hřiště bude mít moderní sportovní povrch vhodný pro míčové hry. Přibýt by zde měl také adekvátní mobiliář. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 14 milionů korun bez DPH.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
