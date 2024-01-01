Brno podpoří preventivní protidrogové programy na 25 školách
Brno, 18. března 2026 - Město poskytne základním školám, které zaslaly žádost, 600 tisíc korun na zajištění projektů primární prevence na tento rok. Neinvestiční příspěvek Rada města Brna doporučila schválit zastupitelstvu, které zasedá v dubnu.
„Primární prevence se věnuje tématům jako šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu, poruchy příjmu potravy apod.,“ uvedla radní města Brna pro školství Irena Matonohová a dodala: „V letech 2024 a 2025 poskytlo město na preventivní řešení této problematiky 300 tisíc korun, podpora se tak letos zdvojnásobila.“
Nástroji prevence jsou pak rozvoj komunikačních a sociálních dovedností nebo budování vztahů. To se nejčastěji odehrává v tzv. třídnických hodinách. Prevenci zajišťuje také školní metodik v případech sociálněpatologických jevů.
Pro město je důležité včas řešit problémy s užíváním drog a závislostmi u dětí a dospívajících. Klíčové je také zajistit lepší dostupnost aktuálních informací o psychoaktivních látkách a závislostním chování pro mladistvé, jejich rodiče a vychovatele a zároveň posilovat odborné kompetence specialistů. Aktuální široká dostupnost těchto látek vyvolává nejistotu ohledně toho, jak o nich mluvit s dětmi a jak reagovat, pokud je užívají.
Cílem opatření je tak také zlepšit informovanost a kompetence pedagogů, rodičů a vychovatelů, aby mohli účinně předcházet rizikovému chování a informovaně reagovat na nové psychoaktivní látky.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...