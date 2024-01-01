Školy a školky v Brně mají nové vyvýšené záhony
Brno, 10. března 2026 – Město Brno podpořilo sedmnáct základních a mateřských škol instalací vyvýšených záhonů. Celkem jich bylo ve školních zahradách a venkovních prostorách škol vybudováno 64 za 995 tisíc korun včetně DPH. Děti je využívají při výuce i během volnočasových aktivit a mají možnost samy se podílet na pěstování rostlin.
Nové záhony během zimy vznikly v ZŠ a MŠ na náměstí Svornosti v Žabovřeskách, v přírodní zahradě v Medlánkách nebo v několika školách a školkách v městské části Brno jih. Konkrétně jde o základní školu Tuháčkova a mateřské školy Klášterského, Kšírova a Slunná. Během jara byly truhlíky umístěny v MŠ Amerlingova, MŠ Pohádka a ZŠ Vedlejší v Bohunicích, v ZŠ a MŠ Kotlářská a MŠ Všetičkova ve MČ Brno-střed, v ZŠ Zemědělská, MŠ Brechtova, MŠ Černopolní a ZŠ Zeiberlichova v městské části Brno-sever nebo v ZŠ Širotkova v Žabovřeskách.
Vyvýšené záhony umožňují dětem zapojit se do jednoduchých zahradnických prací, starat se o rostliny a sledovat, jak se během roku proměňuje příroda. Školy je využívají při výuce přírodovědy, environmentální výchovy i při běžných venkovních aktivitách. „Děti dnes tráví hodně času u obrazovek a někdy jim chybí úplně obyčejná zkušenost s přírodou. Když si samy zasadí rostlinu, starají se o ni a vidí, jak roste, je to zkušenost, která se nedá ničím nahradit. Vyvýšené záhony jsou jednoduchý způsob, jak dětem přiblížit přírodu i práci rukama,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Podle něj mají podobné projekty smysl také pro samotné školy. Zahrady se postupně mění v živé venkovní učebny, kde mohou děti přirozeně poznávat přírodu a učit se odpovědnosti. „Školní zahrada může být skvělým místem, kde děti získají vztah k půdě, k rostlinám a k prostředí, ve kterém žijí. To jsou věci, které se těžko vysvětlují jen v lavici,“ dodal Chvátal.
Město bude pokračovat v osazování dalších vyvýšených záhonů i v letošním roce.
