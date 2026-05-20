Waldorfská škola Brno projde opravami, ty zajistí její bezpečnost
Brno, 25. května 2026 - Připravuje se velká rekonstrukce Waldorfské školy Brno. Radní odsouhlasili investiční záměr na statické zabezpečení školních objektů i na celkovou revitalizaci plotu. Odhadované náklady činí 15,5 milionu korun včetně DPH a hotovo by mohlo být do konce roku 2028.
„V objektech Waldorfské školy Brno byly zjištěny viditelné trhliny v nenosných dělicích stěnách. Nezávažnější je situace ve výukovém pavilonu C. Veškeré nedostatky mají přímý dopad na bezpečnost, provozuschopnost a dlouhodobou udržitelnost budov. Proto je nezbytné statické zajištění i nové oplocení kolem celého areálu,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.
Očekávané náklady jsou 15 560 000 korun včetně DPH. Stavební práce by pak mohly začít zhruba za dva roky a být hotovy do konce roku 2028.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
