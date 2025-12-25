Náměstí Míru vdechne nový život celková rekonstrukce
Brno, 20. května 2026 - Vznikne tu nový park nebo polyfunkční dům. Promění se také bývalý vojenský areál mezi ulicemi Údolní a Lerchovou. Rada města Brna schválila investiční záměr. Vychází z vítězného návrhu ateliéru ofschem architekti, který uspěl v architektonické soutěži Kanceláře města Brna v květnu 2021.
„Investice spočívá v úpravě komunikací, vedení tramvajového tělesa, vybudování nového parku a především ve výstavbě nového polyfunkčního domu. Předpokládané náklady jsou 769 milionů korun včetně DPH,“ řekl náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý. Součástí investice budou i projektové práce.
Současný prostor náměstí je nevyhovující a nepřehledný, jsou zde dopravní bariéry a nefunkční nevzhledné objekty. Potenciál přirozeného centra Masarykovy čtvrti je nevyužitý. „Cílem je vytvořit zde příjemné místo pro pobyt, jasně definovat území náměstí a navrhnout adekvátní volné plochy pro hromadné i komorní společenské aktivity. Dostavbou nového městského bloku s atraktivním parterem s podloubím, promyšleným prostorovým a provozním konceptem, výběrem vhodných stromů a zútulněním veřejného prostoru dojde k zatraktivnění tohoto nevyužitého centra,“ dodal René Černý.
Zdroj a foto: TIS MMB
