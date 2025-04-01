Chystá se rekonstrukce vodovodu a kanalizace v historickém centru Brna
Brno, 26. října 2025 - Jezuitská, Kozí, Beethovenova, Dvořákova, Za Divadlem, Rooseveltova a Mozartova – tyto ulice v historickém centru města v blízké budoucnosti čeká rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Inženýrské sítě jsou zde v nevyhovujícím stavu a potřebují výměnu. Ta proběhne v pěti etapách. Radní schválili první krok k zahájení projektu – zadávací řízení na vznik projektové dokumentace stavby.
„Brněnská síť vodovodů a kanalizace je rozsáhlá a má svoji historii. Naším úkolem je udržovat ji v dobré kondici, k tomu samozřejmě patří nejen rozvoj, ale hlavně opravy a rekonstrukce. Nyní se budeme věnovat ulicím v samém centru města. Samozřejmě tyto práce náročné na koordinaci neplánujeme spustit najednou. Během pěti etap projde těchto sedm ulic proměnou nejen pod povrchem, ale také nad ním,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Tato dokumentace bude sloužit jako podklad pro vydání povolení stavby, pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele. Zároveň bude projektant fungovat jako autorský dozor na každé z plánovaných etap.
V oblasti budou Teplárny Brno vyměňovat parovody za horkovody, s čímž se zkoordinují i práce vodárenské. „Pokud vše půjde podle plánů, chtěli bychom s první etapou začít v Jezuitské ulici během roku 2027. Tato ulice má vodovodní řad z konce 19. století a evidujeme zde časté havárie, které mnohdy vytopí i sklepy zdejších nemovitostí. Rekonstrukce v centru města jsou vždy velmi složité, proto opět spolupracujeme s dalšími nejenom městskými společnostmi, abychom vše zvládli najednou a ulice poté sloužily mnoho let Brňanům a Brňankám bez nutnosti velkých oprav,“ uzavřel první náměstek primátorky města Brna René Černý.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace je 11,3 milionu korun bez DPH. Faktická částka bude známa po vyhodnocení soutěže na zpracovatele.
Hodnotu samotných prací budeme znát až po vysoutěžení zhotovitele.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
