Opravy silnice v Kníničské ulici jdou do finále
Brno, 17. října 2025 – Stavební práce na frekventované silnici v Kníničské ulici v Brně v neděli skončí. Stavba začala letos v červnu první etapou, druhá pak navazovala po skončení Moto GP. Stavební práce zahrnovaly více než tři kilometry dlouhý úsek čtyřpruhové silnice.
„Úplná rekonstrukce vozovky zahrnovala, kromě výměny asfaltového krytu, také předláždění přídlažby ze žulových kostek, výměnu a doplnění poškozených obrubníků, svodidel, sloupků, výměnu poškozeného svislého dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení plastem,“ popsal první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a sport Jiří Crha.
Práce na silnici však budou pokračovat už jen místně, a to kvůli tomu, že některé uliční vpusti byly špatně osazeny. Termín kompletního dokončení této stavby za více jak 67 milionů je v polovině listopadu. Budou probíhat už jen dokončovací práce, dopravní provoz tu nebude nijak výrazně omezen.
Naopak čilý stavební ruch probíhá při opravách silnice v Jemelkově ulici na jiném konci Brna. „Práce tu započaly v minulém týdnu a provádí se po polovinách vozovky s řízením provozu na semafory. Hotovo by mělo být vše na konci listopadu,“ řekl náměstek Crha. Stavební rozsah je tu poměrně velký, jedná se o části ulic Jemelkova a Chironova, v úseku od mostu na Bítešské přes Jemelkovu po pracovní spáru v polovině křižovatky s rampami Chironova.
Silničáři počítají i s opravou křižovatky Chironova, ta se ale neobejde bez plné uzavírky. Zatím jsou tyto práce plánovány na jeden z posledních víkendů v listopadu, podle toho, jak záměru bude přát počasí.
Zdroj a foto: JMK
