Unikátní vozidlo CleveRA Car dokáže mapovat vozovky za provozu
Brno, 9. září 2025 – Společnost VARS BRNO představuje CleveRA Car, mobilní diagnostické vozidlo – jediný automobil v ČR, který dokáže při běžném provozu sbírat a vyhodnocovat data o stavu vozovek s milimetrovou přesností. Vozidlo s unikátní homologací poskytuje díky špičkové technologické výbavě přesná data pro Systém hospodaření s vozovkou (SHV). K vidění bude na Silniční konferenci 2025, 10. a 11. září v Brně.
Speciál CleveRA Car je založen na voze Mercedes Sprinter a pod jeho karoserií se skrývá špičkové vědecké pracoviště. Systematicky projíždí spravované silnice a dálnice, sbírá data a poskytuje správcům přesné údaje o aktuálním stavu vozovky, na základě kterých může stanovit konkrétní doporučení pro efektivní hospodaření s dopravní infrastrukturou. Ve voze je použita řada zařízení od více výrobců, které všechny integrovala do jednoho celku švédská společnost Ramboll.
„CleveRA Car umožňuje sledovat stav komunikací v reálném čase a předvídat, kde a kdy budou potřebné opravy a kdy na ně bude ideální čas. Pokud se totiž udělá oprava nyní, lze prodloužit životnost silnice třeba o deset let, ale kdyby byla provedena až za dva roky, pak prodlouží životnost třeba už jen o pět let. Takovéto podklady pro manažerská rozhodnutí pak SHV dává,“ říká Zdeněk Drápela, Produktový manažer VARS BRNO.
Dominantou vozu je střešní rampa s kamerami. Vozidlo je dále vybaveno serverovými skříněmi, silnými bateriemi a specializovanou elektronikou, která umožňuje snímat povrch vozovky za běžného provozu, tedy v rychlosti až 80 kilometrů za hodinu, a to i při této rychlosti s přesností na jeden milimetr. Veškerá data se přitom okamžitě ukládají pro další zpracování a detailní analýzu.
„Vozidlo je plnohodnotně homologováno pro provoz na komunikacích v ČR. Bylo nutné doložit kompletní dokumentaci, vyřešit zápisy do technického průkazu a prokázat, že všechny komponenty splňují podmínky pro silniční provoz. Ačkoli je vozidlo původem ze Švédska, tedy členské země Evropské unie, české úřady vyžadovaly vlastní schválení i u prvků, které jsou běžně využívány v zahraničí,“ dodává Zdeněk Drápela z VARS BRNO.
Foto: VARS BRNO
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...