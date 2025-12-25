Lesopark Akátky po rekonstrukci nabídne roklinky, výhledy i možnost rekreace
Brno, 18. dubna 2026 - Architektonicko-krajinářskou soutěž na revitalizaci lesoparku Akátky vyhrál tým Radka Prokeše a Martiny Kameníkové. Porotu přesvědčilo řešení, které citlivě navazuje na charakter místa, přirozeně ho rozvíjí a zároveň přináší srozumitelnou a dobře fungující koncepci celého území. Soutěž, vyhlášená městem Brnem a organizovaná Kanceláří architekta města Brna, reaguje na proměnu území v souvislosti s výstavbou tunelu velkého městského okruhu a usiluje o návrat kvality, atraktivity a přírodního charakteru lesoparku.
Vítězné řešení vychází z jedinečné podoby zdejší krajiny. Hlavním motivem se stávají roklinky, které dávají parku charakter přirozeně utvářeného terénu a určují, kudy povedou cesty a pěšiny. Hlavní vyhlídková trasa podél hřebene pak zpřístupní dnes skryté pohledy na město i samotné Akátky. Proměnou projde především část tzv. Nových Akátek, kde vznikne otevřenější přírodní park s rozvolněnou zelení.
„Lesopark Akátky je pro Brno mimořádně cenným rekreačním územím. Vítězný návrh ukazuje, že i po zásadním zásahu spojeném s výstavbou tunelu může toto místo získat novou kvalitu a ještě silnější vztah k městu i jeho obyvatelům,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
V parku vzniknou nová místa pro setkávání i aktivní trávení času. Je zde navržen objekt se zázemím a kavárnou, který zároveň zpřístupní historické podzemní prostory bývalé nacistické továrny. Na něj naváže sportovní část parku i pobytová louka určená pro odpočinek i komunitní akce.
Důležitou součástí proměny je také lepší průchodnost i průjezdnost územím – posíleny budou pěší i cyklistické vazby mezi Vinohrady a Židenicemi, počítá se i se změnami vyvolanými budoucím rozvojem v okolí včetně nové bytové výstavby.
„Z pohledu města bylo klíčové najít takový přístup, který se vyrovná s dopady výstavby tunelu a dokáže je proměnit v příležitost. Vítězné řešení to naplňuje tím, že vychází z přirozené modelace terénu a citlivě ji rozvíjí. Úpravy tak nepůsobí uměle, ale jako přirozené pokračování krajiny, což považuji za zásadní kvalitu,“ doplnil radní pro územní plánování a člen soutěžní poroty Petr Bořecký.
Koncept zároveň respektuje přírodní charakter území a počítá s druhově pestrou zelení, včetně většího zapojení ovocných dřevin, které podpoří biodiverzitu i celkovou odolnost parku. Zároveň klade důraz na přiměřenou údržbu a dlouhodobou udržitelnost.
„Pro Židenice je důležité, že Akátky zůstanou místem pro každodenní procházky a odpočinek. Zároveň ale přibývají nové možnosti využití – od sportu po komunitní aktivity – a park se lépe propojí s okolím. Je to proměna, která dává smysl jak současným obyvatelům, tak těm budoucím,“ uvedl starosta městské části Brno-Židenice a člen soutěžní poroty Petr Kunc.
Na zveřejnění výsledků soutěže naváže v příštích měsících výstava všech návrhů. Dalším krokem bude dopracování vítězného řešení autorským týmem a postupná realizace spojená s výstavbou velkého městského okruhu.
Zdroj a foto: TIS MMB
