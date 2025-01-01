Environmentální výchova i více zeleně: Brno přispěje na ekologické projekty
Brno, 16. února 2026 - Také v roce 2026 patří podpora životního prostředí k prioritám města. Právě dotace na ekologické projekty, které oživují veřejná prostranství a vzdělávají děti i dospělé, doporučili brněnští radní ke schválení zastupitelům. Rozdělovat se má téměř pět milionů korun.
Jeden z dotačních programů o životním prostředí se podrobněji zabývá ekologickou výchovou. „Díky němu peníze dostanou například školní projekty zaměřené na nakládání s bioodpadem, tematické příručky nebo aktivity ve vzdělávacích zařízeních i přímo v přírodě,“ vyzdvihl náměstek primátorky města Brna Filip Chvátal. Dohromady by se mělo mezi žadatele rozdělit 2 337 000 korun.
„Větší společenské využití nábřeží a vodních toků ve městě podporuje titul Nábřežít!. Jde například o festivaly, sportovní soutěže nebo různé kulturní události, jež mají obdržet v součtu 275 000 korun. Venkovní plochy zvelebují také projekty z programu Vnitroblok!, díky nimž přibývá zeleň v klasické městské zástavbě a veřejný prostor se stává přívětivějším. Zde se počítá s příspěvky ve výši 2 281 000 korun,“ doplnil Filip Chvátal.
Rozdělení všech dotací ale musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo města Brna. Jeho příští jednání proběhne v úterý 3. března 2026.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
