Brno podpoří zahrádkáře, pět organizací získá dotace na nákup štěpkovačů
Brno, 15. října 2025 - Brno reaguje na novou legislativu v oblasti ochrany ovzduší a pomáhá zahrádkářským koloniím s efektivním a ekologickým řešením likvidace biomasy. Celkem pět základních organizací brněnského Českého zahrádkářského svazu získá individuální neinvestiční dotace v celkové výši 100 tisíc korun na pořízení štěpkovačů na větve.
Tyto stroje usnadní likvidaci rostlinného odpadu a zároveň přispějí ke snížení nákladů města na svoz bioodpadu. Konkrétně se jedná o organizace v lokalitách Malina, Tesla, Tuřany u letiště, Bosonohy a Kraví hora.
Se zákazem pálení suchého rostlinného materiálu se výrazně změnila situace v zahrádkářských koloniích. „Rozhodli jsme se proto aktivně podpořit moderní a udržitelné způsoby likvidace biomasy. Poskytnutím dotací na štěpkovače chceme nejen snížit náklady na svoz bioodpadu, ale také přispět k ekologickému hospodaření v našich komunitách,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a dodal: „Mulč vzniklý ze štěpky navíc zlepší kvalitu půdy v zahrádkách a přímo tak pomůže členům zahrádkářských organizací.“
Každá z pěti organizací může získat dotaci až do výše 20 tisíc korun, což představuje maximálně 50 % pořizovací ceny štěpkovače. Podmínkou podpory je tříletý závazek udržitelnosti – během této doby ponese příjemce dotace odpovědnost za provoz, servis a opravy stroje. Štěpkovače navíc nesmí být pronajímány ani půjčovány mimo danou organizaci.
„Tento krok jistě přispěje ke zlepšení kvality ovzduší ve městě, sníží potřebu často nákladného svozu bioodpadu a zároveň posílí komunitní péči o zahrádkářské kolonie v Brně,“ uzavřel Filip Chvátal.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
