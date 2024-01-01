V blízkosti nového mokřadu u Svratky vznikne místo pro relaxaci a sport
Brno, 1. června 2026 - Protipovodňová opatření na Svratce byla dokončena v loňském roce a otevřela Brňanům a Brňankám velkou část Svratky na Poříčí. Nyní se připravuje navazující projekt, kdy v blízkosti nového mokřadu (v prostoru bývalého kempu Favorit) vznikne další místo pro rekreaci a sport.
„Brněnská náplavka se stala oblíbeným místem pro procházky a setkávání. K tomu navíc chystáme proměnu prostoru naproti velodromu, tedy místa, kde dříve býval kemp. V průběhu letošního roku zde vybraný zhotovitel zrevitalizuje Svratecký náhon a vývařiště, k tomu zde navíc postaví nový funkční objekt a dvě sportoviště, kde si zájemci zahrají například volejbal nebo badminton. Samozřejmě celý prostor zkultivujeme a vysázíme tu novou zeleň,“ uvedl náměstek pro oblast investic René Černý a dodal: „Vysoutěžená cena je 10,9 milionu korun bez DPH, což je o 2,6 milionu méně, než jsme původně očekávali.“
V zadávacím řízení uspěla společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. Ta po podpisu smlouvy a převzetí staveniště začne v následujících měsících s realizací. V sezoně 2027 by mělo být místo připraveno na návštěvníky.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...