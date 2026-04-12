Albert investuje do modernizace prodejen v Brně
Brno, 21. dubna 2026 – Zákazníci čtyř brněnských prodejen Albert se nově mohou těšit z nových chladicích a mrazicích boxů, které přinášejí nejen vyšší komfort při nakupování, ale i přehlednější uspořádání sortimentu. Modernizací prošly prodejny ve Slatině, na Staré Osadě, na Cejlu a Ečerově ulici.
Řetězec každoročně investuje miliardy korun do rozvoje a úpravy prodejen, letos na tyto aktivity vyčlenil 2,5 miliardy korun. Právě výměna chladicích zařízení je součástí rozsáhlejší modernizace prodejen, zaměřené na zlepšení celkového zákaznického zážitku. Nové technologie zároveň přispívají ke snížení energetické náročnosti provozu a využívají šetrnější chladicí média, čímž pomáhají omezovat dopad na životní prostředí.
„Moderní prostředí zpříjemňuje zákazníkům nakupování, ale nové lednice a mrazicí boxy nejsou jen estetickým vylepšením. Přinášejí také významné environmentální benefity, zejména díky nižší spotřebě energie. Roli hraje také využívání šetrnějších chladicích médií, která přispívají ke snižování emisí a celkově udržitelnějšímu provozu prodejen,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel udržitelnosti ve společnosti Albert.
Nové chladicí a mrazicí boxy nepřinášejí benefity pouze zákazníkům, ale výrazně pomáhají i zaměstnancům prodejen. Nové řešení chlazeného a mraženého sortimentu je praktičtější na obsluhu, doplňování i údržbu. Díky tomu dochází k lepší organizaci práce napříč jednotlivými úseky a plynulejšímu chodu celé prodejny.
Foto: Albert
