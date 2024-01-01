Magenta Experience Center míří i do Brna
Brno, 15. srpna 2025 - T-Mobile rozšiřuje svůj úspěšný koncept Magenta Experience Center (MEC) a po téměř pěti letech od otevření pražské pobočky přichází s druhou lokalitou v centru Brna. Na ploše bezmála 500 m² obyvatelům i návštěvníkům moravské metropole nabídne multifunkční prostor, který pod jednou střechou propojuje moderní technologie, vzdělávání a zábavu. Jeho součástí je i prodejna operátora, která od 1. července poskytuje kompletní poradenský servis. Celý MEC zahajuje provoz pro veřejnost právě dnes.
Magenta Experience Center v Brně bylo vybudováno v prostoru bývalého knihkupectví v těsné blízkosti náměstí Svobody a přinese širokou škálu aktivit a tematických zón. Základem je multifunkční konferenční sál určený pro pořádání nejrůznějších firemních i společenských eventů, a to díky komplexnímu technickému vybavení včetně možnosti živých přenosů. Sál je situován v prvním patře a doplní brněnskou eventovou scénu o prostor s kapacitou až 100 osob. Dále nabídne moderní co-workingové prostory, jež bude moci využít odborná i laická veřejnost. V rámci programové nabídky přinese také pravidelné bezplatné vzdělávací programy pro děti i dospělé zaměřené na digitální gramotnost nejen pro seniory, ale pro kohokoliv se zájmem o technologie či vzdělávání. Profesionálně vybavené podcastové studio, vhodné i pro produkci videocastů a přístupné široké veřejnosti, naváže na pražský MEC, kde se, vedle mnoha jiných, natáčí například i firemní podcast Mezi svými.
Brněnská pobočka navazuje na úspěšný model z Prahy, který od svého otevření v roce 2021 navštívilo téměř 34 000 účastníků pořádaných akcí a eventů a stal se oblíbeným vzdělávacím a komunitním prostorem pro různé organizace vč. neziskových v rámci Česka. Pražské Magenta Experience Center dokonce získalo několik ocenění včetně prestižního světového architektonického ocenění Archframe Design Awards 2021 v kategorii retail interiér nebo vítězství hned ve třech kategoriích cen Popai za rok 2021. Dosud je jediným konceptem svého druhu v Česku, ale jeho úspěšný formát se rozšířil i do jiných evropských lokalit, kde působí skupina Deutsche Telekom, například do Polska. Hlavní dominantou designu nové pobočky MEC v Brně je speciální grafika vytvořená v rámci oceňovaného konceptu Local art společnosti Deutsche Telekom. Ta kreativním způsobem znázorňuje hlavní brněnské dominanty a klíčové aktivity, které prostor nabízí.
„V Praze jsme dokázali, že tento jedinečný koncept má smysl. Co-workingové prostory, denně využívané podcastové studio i gaming zóna přesahují služby běžných prodejen, včetně mobilních operátorů a v České republice absolutně nemají obdoby. Ročně zde proběhne téměř tisícovka eventů nejrůznějších typů a velikostí – od vzdělávacích workshopů a konferencí po živé přenosy, talk show nebo i příměstské tábory,“ říká Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.
Koncept Magenta Experience Center je od počátku postaven na úzké spolupráci nejen s partnery, ale i s neziskovými organizacemi a školami. Vedle komerčního využití je tak brněnské centrum otevřené i jim a mohou ho bezplatně využívat pro své aktivity. „Velmi si vážíme partnerských spoluprací, ať už jde o dodavatele hardwaru a dalších služeb nebo edukačního obsahu. Klíčovou součástí naší filozofie je rozvoj digitálních dovedností napříč generacemi – od workshopů pro základní školy přes programy pro rodiny s dětmi až po kurzy pro seniory zaměřené na digitální gramotnost a kyberbezpečnost. Věřím, že vytvoření takového prostoru v Brně rozšíří možnosti spolupráce s místními komunitami a vytvoří další příležitosti pro networking a sdílení zkušeností napříč generacemi i profesemi,“ uzavírá Radek Janíček, manažer Magenta Experience Center společnosti T-Mobile.
Prostory jsou pro veřejnost otevřeny ve všední dny od 9:00 do 18:30, rezervace 1. patra jsou možné po dohodě kdykoliv. Více informací a rezervace na webu magentaexperience.cz.
Zdroj a foto: T-Mobile Czech Republic a.s.
|
