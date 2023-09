Action otevírá svou první prodejnu v Brně

Brno, 8. září 2023 – Action, nejrychleji rostoucí evropský diskontní řetězec s nepotravinovým zbožím, otevře svoji první pobočku v největším moravském městě. Od soboty 9. září bude mít díky tomu v Česku již 52 prodejen.

Obyvatelé Brna a jeho okolí se mohou těšit na prověřený autentický koncept Action: 6 000 produktů ze 14 kategorií od zboží každodenní spotřeby po vybavení pro speciální příležitosti či sezónní nabídku za ty nejnižší možné ceny. Řetězec svým zákazníkům zprostředkovává široký, pečlivě sestavený sortiment, do něhož každý týden zařazuje 150 nových produktů. Více než 1 500 položek stojí méně než 25 Kč a průměrná cena produktu nepřesahuje 50 Kč.

Nová pobočka v jižní části města, konkrétně v Brně-Tuřanech, disponuje velmi dobrou dostupností. „Jsme nadšení, že můžeme představit Action i obyvatelům druhého největšího českého města. Věříme, že si náš široký a překvapivý sortiment zamilují stejně tak, jako již tisíce zákazníků po celé zemi,“ uvedl Sławomir Nitek, regionální ředitel Action pro Polsko, Českou republiku, Slovensko a Rakousko. „I v případě brněnské prodejny jsme kladli velký důraz na výběr lokality, a proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít toto skvělé místo, jež je snadno dostupné z dálnic D1 i D2.“

Spolu se zajišťováním bohaté nabídky je jedním z pilířů působení Action rovněž závazek k udržitelnému podnikání. Veškeré prodávané produkty procházejí podrobnou analýzou a procesem neustálého zlepšování za účelem rozšíření sortimentu o co nejvíce odpovědně vznikajícího, cirkulárního a vůči životnímu prostředí šetrného zboží. Navíc již 90 % dřevěných a 92 % bavlněných výrobků dostupných v prodejnách Action pochází z udržitelnějších zdrojů. 100% zastoupení takových produktů ve svém sortimentu plánuje mít řetězec už do roku 2024.

Action po celé Evropě provozuje přes 2 300 poboček, jež vytváří pracovní příležitosti pro více než 60 000 lidí. V České republice už počet zaměstnanců přesáhl 1 200.

Pohodlně dostupný obchod s plochou 799 metrů čtverečních se nachází na adrese Kaštanová 579/76, Brno-Tuřany. Otevřen bude od soboty 9. září 2023, a to od pondělí do neděle od 8 do 20 hodin.