Ponávka mezi Královým Polem a Řečkovicemi nabídne hladinu, mokřady i zeleň
Brno, 8. září 2025 - Propojení krajiny s veřejnými prostranstvími, vznik mokřadu v Zamilovaném hájku nebo širší koryto říčky Ponávky, nejen s tím přichází vítězný návrh od Kláry Zahradníčkové a Ady Rypl Žabčíkové. Vzešel z krajinářského soutěžního workshopu, jehož organizaci zadaly Kanceláři architekta města Brna městské části Královo Pole a Řečkovice a Mokrá Hora.
Jeho cílem bylo získat dlouhodobý plán proměny okolí Ponávky. Výsledky soutěže během letních měsíců schválily rady obou městských částí a dnes posvětila Rada města Brna. Nejlepší z vizí i nápady dalších soutěžních týmů si veřejnost bude moci prohlédnout na výstavě v průběhu října.
„Vybraný návrh nejlépe odpovídal našim požadavkům. Je promyšlený a komplexní, má silnou krajinářskou vizi a je doplněný o zdůvodněný plán proměny celého území, a to včetně určení prioritních míst. Autorky našly vhodná místa pro propojení krajiny a veřejných prostranství. Důraz dávají na přírodě blízký přístup, práci s vodním tokem a podporu zdejšího ekosystému. Příkladem může být vstup do území u královopolského nádraží, kde se voda stává určujícím prvkem, dostat se dá přímo k hladině a utváří se atmosféra jakési přírodní brány. Bývalý lom v oblasti Čertova mlýna by pak mohl dostat nové nábřeží a proměnit se tak ve vítané místo setkávání,“ uvádí vítězný návrh starostka městské části Brno – Královo Pole Andrea Pazderová, která byla zároveň členkou soutěžní poroty.
Marek Viskot, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora a také člen soutěžní poroty dodává ke klíčovému místu celého území: „Vítězný tým citlivě přistupuje k řešení v retenční nádrži Řečkovice, centru Zamilovaného hájku, jejíž přírodní charakter by byl zachován, a zároveň navrhuje vznik mokřadu s meandrujícím korytem. Ten poskytne útočiště řadě mokřadních ptáků či obojživelníků, kdy lávky a pěšiny z kamenných šlapáků nadále umožní pobyt i rekreaci návštěvníků. Samotný tok říčky Ponávky je navržen do rozšířeného složeného koryta, dvoupatrového, kde prostředek je určen pro běžný průtok a širší plošina – berma – se může zaplnit až během povodní. Díky tomu může řeka fungovat lépe pro lidi i pro přírodu: voda se čistí, nezahřívá se tolik a zlepšuje se kvalita prostředí. Návrh přitom zohledňuje proměnlivé prostorové možnosti s ohledem na celou řešenou délku.“
Autorky vítězného návrhu Klára Zahradníčková a Ada Rypl Žabčíková si lokalitu představují jako park založený na silné přírodní a místní městské identitě doplněné příměstskými prvky – od sportu a rekreace až po průmysl a zemědělství. Jejich cílem je postupně zpřírodnit tok Ponávky, která pak díky začlenění přírodních i protipovodňových hledisek zajistí všechny potřebné a oceňované funkce toku v městské krajině.
„Záměrem soutěže bylo společně najít nejvhodnější návrh rozvoje území, což se povedlo. Vítězný tým teď na jeho základě vypracuje koncepční studii, která se stane podkladem pro změny územního plánu nebo rozhodování ohledně zdejších jednotlivých záměrů pro nás i městské části. Tato část Ponávky a její okolí se tak do budoucna bude moci postupně přirozeně i funkčně zapojit do struktury města,“ říká Petr Bořecký, radní města Brna pro oblast územního plánování.
„Pro nás jako organizátora soutěže šlo o první využití možností soutěžního workshopu. Celé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem je totiž velice různorodé a výsledný návrh měl všechny jeho funkce – od rekreace, sportu či zahrádkaření přes bydlení i průmysl až po retenční nádrž zadržující vodu z přívalových dešťů – skloubit pro spokojenost všech zapojených stran a zároveň přinést chybějící dlouhodobý plán rozvoje. Od úvodních koncepcí jsme se přes dva workshopy, kde soutěžící týmy konfrontovaly své návrhy se soutěžní porotou a nezávislými odborníky, dostali až ke kvalitním scénářům zdejší budoucnosti. Veřejnost se o tom může přesvědčit už během října, kdy budeme všechny soutěžní návrhy vystavovat v galerii naší kanceláře na Zelném trhu,“ uzavírá Jan Tesárek, ředitel Kanceláře architekta města.
Krajinářský soutěžní workshop byl zahájen 13. listopadu 2024.
Odborná porota rozhodla o vítězi během dvoudenního zasedání 17. a 18. července 2025.
1. cena | Klára Zahradníčková, Ada Rypl Žabčíková
Autoři: Ing. Klára Zahradníčková MA., Ing. arch. Ada Rypl Žabčíková, Ing. Martin Sucharda.
Spolupráce: Ing. Vilém Jurek, Ing. Kateřina Míčová Polesná, Bc. Adéla Bláhová, Ing. arch. Karina Shumlyanska, Bc. Šimon Klein, Bc. Sarah Krištofová
2. cena | M2AU, s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Filip Musálek, Ing. arch. Linda Obršálová, Ing. arch. David Helešic
Spolupráce: Ing. arch. Alica Ondrušová, Barbora Honsová, Ing. Libor Sychra – SWECO hydroprojekt, a. s.
3. cena | 2M ateliér architektury, s. r. o.
Autoři: Ing. arch. Tomáš Pozdech, Mgr. Jana Bozáňová, Ph.D., Ing. arch. Miroslav Michalica
Spolupráce: Bc. Lukáš Popelka – spolupráce v 1. kole
Zdroj a vizualizace: TIS MMB
