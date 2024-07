Revitalizaci Holáseckých jezer bude předcházet i pyrotechnický průzkum

Brno, 26. července 2024 - Revitalizace Holáseckých jezer patří mezi významné projekty města Brna a radní dnes na poslední jednání schválili dvě výběrová řízení na podlimitní zakázku při jeho přípravě. První se týká revize projektové dokumentace celé revitalizace a druhá se věnuje hledání zhotovitele pyrotechnického průzkumu v dané oblasti.

Cílem revitalizace Holáseckých jezer je jejich komplexní obnova a zlepšení stávající situace, kdy kvůli špatnému stavu vody i zanedbanému okolí klesá počet chráněných rostlin a živočichů. Tato lokalita se řadí mezi zvláště chráněná území České republiky, a to v kategorii přírodní památky. Jejím největším problémem je zarůstání a zazemňování jezer naplaveninami. Zároveň se počítá s volnočasovým využitím Holáseckých jezer pro širokou veřejnost včetně míst pro koupání.

Veřejná zakázka se týká revize a aktualizace původní projektové dokumentace pro Revitalizaci Holáseckých jezer, která byla zpracována v květnu 2020. „Bohužel jsme v rámci přípravných prací na zadávacím řízení na výběr zhotovitele zjistili chyby a nedodělky v projektové dokumentaci, které bránily realizaci stavby. Proto nyní přistupujeme k její aktualizaci,“ nastínil náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a doplnil: „Projektová dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku a předpokládaná hodnota revize se očekává do 2,5 milionu korun bez DPH. Revitalizace jezer by měla začít v létě příštího roku a hotovo musí být do března 2029, a to z důvodů čerpání dotace, o níž budeme žádat. Konkrétně se jedná o podporu z Operačního programu Životní prostředí, na kterou využijeme nástroj integrovaných investic ITI.“

Součástí projektové dokumentace bude analýza sedimentů, geodetické zaměření mocnosti sedimentů na povrchu i v hloubce a dendrologický průzkum. Pro přístup stavby bude vytvořena panelová cesta k přírodní památce a také její dokumentace patří do přepracovaného projektu.

Aby mohla začít revitalizace jezer, musí se udělat ještě jejich pyrotechnický průzkum. „Podle pamětníků nebyla jezera od 2. světové války odbahňována a lze tedy předpokládat, že se ve vodě nebo v nánosech sedimentů mohou nacházet zbraně a munice. Průzkum se bude týkat všech vodních ploch kromě jezera Opleta, které vzniklo až v 70. letech minulého století,“ upřesnil Filip Chvátal.

Protože se nepodařilo během prvního zadávacího řízení zajistit dodavatele zakázky, vypisuje se nová podlimitní veřejná zakázka s upravenými podmínkami. Předpokládaná hodnota pyrotechnického průzkumu byla vyčíslena na 2,6 milionu korun bez DPH. Protože tyto práce podléhají omezením vydaným Odborem životního prostředí Jihomoravského kraje a je možné je vykonávat vždy od srpna do března, dojde k realizaci v co nejbližším termínu. Pokud by se práce nestihly v této sezóně, tak se bude pokračovat v příští – tedy srpen 2025 až březen 2026.

