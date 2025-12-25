Zlatá makovice je zpět na Měnínské bráně včetně časové kapsle
Brno, 10. dubna 2026 - Dnes dopoledne byla na Měnínskou bránu osazena zlatá makovice s časovou schránkou. Schránka, jejíž obsah zčásti navrhli sami Brňané, nese předměty reflektující posledních deset let — včetně zmínky o pandemii i válce na Ukrajině. Měnínská brána je jedinou dochovanou městskou bránou v Brně a prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která má skončit v roce 2027.
„Výměna a zlacení makovic, které tvoří charakteristický dojem pohledu na Brno, se neděje tak často, je to pro nás vzácná chvíle. Věřím tomu, že rekonstrukci Měnínské brány provedeme tak kvalitně, že střechu a kopuli nebudeme sundávat dřív než za stopadesát let,“ říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Co se ukrývá v časové schránce
Časovou schránku naplnili v úterý 7. dubna zástupci města a Muzea města Brna. Předměty byly vybrány tak, aby budoucím generacím přiblížily každodenní život a klíčové události posledních deseti let — včetně období pandemie a válečného konfliktu na Ukrajině. Na výběru obsahu se podílela i veřejnost: Brňané navrhovali např. kuličku z brněnského orloje, výtisk novin z dne osazení schránky nebo láhev kvalitního vína. Nechyběl ani návrh na recept na smažené tvařůžky. Schránka byla před osazením utěsněna, aby byla plně vodotěsná.
Finální obsah schránky nakonec tvoří denní tisk, fotografie zaměstnanců Muzea města Brna, pamětní mince, dopis ředitele Muzea města Brna a dopis primátorky Brna Markéty Vaňkové, desetikoruna, na které je vyobrazen Petrov, lego kostička s potiskem Špilberku a železná figurka Fegurda z Hvězdárny a planetária Brno.
„Časová schránka je krásný způsob, jak si připomenout, že město nepatří jen nám. Rekonstrukce Měnínské brány je investicí do kulturního dědictví, které předáváme dalším generacím — a dnes jsme k tomu přidali i vzkaz do budoucnosti," říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.
O rekonstrukci Měnínské brány
Měnínská brána v Orlí ulici je jedinou dochovanou z původních pěti brněnských městských bran a svědkem fortifikačních dějin města sahajících až do 13. století. Od roku 2020 je uzavřena veřejnosti; rekonstrukce za 50 milionů korun probíhá od jara 2025 a zahrnuje odvlhčení zdiva, obnovu fasády, nová dřevěná schodiště i bezbariérový přístup. Po dokončení v roce 2027 otevře v bráně nová expozice o opevnění Brna — od počátků hradeb přes obléhání Švédy v roce 1645 až po jejich zánik v 19. století.
„Máme za sebou právě rok prací a jsme tedy zhruba v polovině projektu. Odstranili jsme veškeré vybavení, schodiště i výtah, ale taky omítky a dřevěné obklady. Hodně práce už dělníci odvedli na opravách krovů a střechy, kam se teď bude vracet střešní krytina. V následujícím roce nás čeká ještě například vybourání schodiště mezi 3. a 5. podlažím, které nahradíme novým řemeslným dřevěným schodištěm, umístěným uvnitř výstavního prostoru. Budeme dělat nové podlahy, rozvody, výtahovou šachtu a výtah, osadíme okna a dveře a připravíme prostory na další provoz. Rekonstrukce bude podle smlouvy hotová v létě příštího roku, následovat bude kolaudace a instalace vnitřní expozice, to už ale bude v režii Muzea města Brna,“ doplnil náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý.
Zdroj a foto: TIS MMB
