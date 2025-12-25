Brno chystá rekonstrukci Štefánikovy za 835 milionů
Brno, 30. března 2026 - Připravuje se rekonstrukce další významné brněnské tepny. Radní schválili aktualizaci investičního záměru na generální opravu Štefánikovy ulice v úseku Pionýrská–Pěšinova. Projekt počítá s výměnou inženýrských sítí, tramvajových kolejí, povrchů komunikace nebo vznikem cyklostezky.
Ulice Štefánikova patří mezi páteřní dopravní tepnu mezi centrem města a městskou částí Královo Pole a dalšími navazujícím lokalitami. „Tato městská třída čeká na kompletní rekonstrukci již nějaký čas. Jako u všech velkých projektů vezmeme opravy opravdu z gruntu, aby stavbaři nemuseli na Štefánikovu zase dlouhou dobu vjíždět,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „Obnovy se dočkají inženýrské sítě – půjde jak o vodovod, tak o kanalizaci, které jsou již na hranici životnosti. Vše budeme koordinovat i s plynaři či dalšími sítěmi. Při této příležitosti zmodernizuje dopravní podnik zdejší tramvajové koleje. Výsledkem bude funkční a krásná ulice doplněná o mobiliář, aby zde lidé mohli trávit čas.“
Dalším stupněm přípravy akce bude projektová dokumentace, která zcela vyjasní přesné vedení cyklistů v ulici, parkování nebo bezbariérové řešení zastávek městské hromadné dopravy. Proběhne zde výsadba zeleně, aby alej byla opět celistvá.
Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 835 milionů korun včetně DPH a projekční práce by mohly začít v příštím roce.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
