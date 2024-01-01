Před školou na náměstí Republiky zmizí zábradlí a parkování
Brno, 28. dubna 2026 – Tři parkovací místa přímo před Základní školou Jana Ámose Komenského na náměstí Republiky skončí, zábradlí půjde pryč. Na uvolněné ploše vznikne místo, kde děti mohou bezpečně čekat na rodiče a trávit čas po vyučování. Úprava využívá principy taktického urbanismu a potrvá šest měsíců do konce října. Oficiální otevření pro veřejnost proběhne ve čtvrtek 30. dubna ve 13 hodin.
Děti ze školy na náměstí Republiky dnes odcházejí přímo mezi parkující auta. Přímo před budovou není žádné místo, kde by mohly počkat na rodiče, posedět nebo si hrát. Chodník odděluje od silnice jen zábradlí a pás parkovacích stání. Radnice městské části se rozhodla tuto situaci změnit.
„Dnes začnou práce, které potrvají do čtvrtku. Pracovníci odstraní zábradlí a vyčistí tři parkovací místa, která už nebudou sloužit autům. Uvolněnou plochu ohradí květináče s trvalkami a betonové kostky. Spolek Panto Graff povrch oživí barevnou malbou přímo na silnici. Sezónní sedací soupravy dodá společnost mmcité. Celý zásah je dočasný, a to do konce října uvidíme, jak to funguje. Pokud dobře, půjdeme do trvalé proměny.“ říká místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).
Garantkou projektu je Marie Joja ze studia Archipop. Právě architektka Joja se věnuje participativním proměnám veřejného prostoru. „Projekt ,Brno Takticky‘ není jen o odstranění zábradlí, zrušení parkovacích stání nebo barvě na asfaltu. Je to další krok k testování podoby ulice, která bude sloužit všem, od dětí až po seniory. I dočasná změna má ten potenciál stát se dlouhodobým řešením pro kvalitnější veřejný prostor v našem městě,“ doplňuje Joja.
Projekt „Brno takticky“ navazuje na loňskou proměnu ulice Zemědělská v Černých Polích, kde radnice spolu se studiem Archipop loni v červnu na týden přeměnila část vozovky na pobytový prostor s výsadbou a mobiliářem.
Foto: MČ Brno-sever
