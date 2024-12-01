Rezidentní parkování v Brně začne letos platit v 7 oblastech
Brno, 20. března 2026 - Oblasti placeného stání neboli rezidentní parkování se letos rozšíří do dalších sedmi oblastí. Jako první začnou modré zóny platit v dubnu v městské části Maloměřice a Obřany, a to ve dvou oblastech. Jsou jimi 18-01 Dolnopolní a 18-02 Obřanská.
„Letošní harmonogram naznal oproti původně schválené verzi jednu změnu. V městské části Maloměřice a Obřany se do parkování nepřipojí tři oblasti, ale jen dvě. Na základě žádosti městské části bude v oblasti Fryčajova regulace platit až po dokončení rekonstrukce stejnojmenné ulice. Zbylé dvě oblasti, Dolnopolní a Obřanská, se do systému zapojí 27. dubna 2026,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.
Obě oblasti leží v zóně C. Regulace je nastavena přes noc od 17 do 6 hodin každý všední den, přičemž prvních 60 minut je denně zdarma. Poté se platí 30 korun za každou další započatou hodinu. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci ParkSimply, online parkovací automat nebo SMS. Parkovací automaty v zóně C umístěny nejsou.
Pokud máte v lokalitě trvalé bydliště nebo sídlo firmy, můžete si vyřídit rezidentní či abonentní parkovací oprávnění buď na kontaktním pracovišti na Veveří 100, nebo na webu parkovanivbrne.cz, kde také naleznete více informací.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
