Rezidentní parkování se rozšíří o dvě oblasti v Králově Poli
Brno, 6. října 2025 - Od 10. listopadu 2025 přibydou do mapy rezidentního parkování v Brně dvě nové oblasti. Obě se nachází v Králově Poli, a to na Kociánce a Křižíkově. Řidiči a řidičky si parkovací oprávnění můžou vyřídit online i osobně.
„Předposlední rozšíření rezidentního parkování se letos dotkne Králova Pole. Jedná se od dvě oblasti – první je Kociánka 3-11 a druhá Křižíkova 3-12. Obě jsou stanoveny jako zóny C. Regulace pomáhá místním rezidentům zaparkovat vozidlo v blízkosti bydliště v odpoledních hodinách,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.
Regulace v zóně C platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další vyjde na 30 korun. V zóně C nejsou k dispozici parkovací automaty. Poplatek je možné uhradit pomocí SMS, online parkovacího automatu nebo přes aplikaci ParkSimple. Důležité informace včetně harmonogramu rozšiřování rezidentního parkování pro letošní rok jsou zveřejněny na webu parkovanivbrne.cz.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
