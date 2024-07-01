Rezidentní parkování míří do Komína
Brno, 31. srpna 2025 - Rezidentní parkování se v říjnu rozšíří do městské části Komín. Modré zóny tam začnou platit od 20. října 2025. Kromě toho se od září sjednotí zóny E pro elektromobily. Nově bude pouze jedna, bez ohledu na druh nabíjecí stanice.
„Komín – tedy přesně oblast 15-03 Chaloupky – je v tomto roce šestou částí, kam se rozšiřuje rezidentní parkování. Bude zde fungovat zóna C jako v podobných okrajovějších částech města,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „Zároveň jsme se rozhodli pro sjednocení zón E pro elektromobily. Místo stávajících dvou režimů bude jeden, v němž bude fungovat časová regulace 24/7 s maximální dobou parkování na nabití akumulátoru vozidla, nejvýše však na dobu 24 hodin.“
Regulace v zóně C platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další vyjde na 30 korun. V zóně C nejsou k dispozici parkovací automaty. Poplatek je možné uhradit pomocí SMS, online parkovacího automatu nebo přes aplikaci ParkSimple. Důležité informace včetně harmonogramu rozšiřování rezidentního parkování pro letošní rok jsou zveřejněny na webu parkovanivbrne.cz.
V městské části Brno-Žabovřesky v oblasti 2-05 na ulici Plovdivská se režim zóny změní z C na B.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
