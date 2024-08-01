Rozšíření modrých zón v Brně: Nově do systému přibude Lesná
Brno, 18. října 2025 - Rezidentní parkování míří do další části města. Brněnští radní dnes schválili úpravu nařízení, podle kterého se modré zóny v listopadu rozšíří do oblasti 4-07 Lesná. Zároveň se chystají menší změny v židenických ulicích Touškova a Svatoplukova.
„Oblast 4-07 Lesná se do systému placeného stání zapojí od úterý 18. listopadu. Jedná se o osmou (a zároveň poslední) etapu zavádění modrých zón v roce 2025. Pokračujeme tak v harmonogramu, který jsme původně stanovili už koncem loňského roku,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.
V týdnech, jež zmiňovanému termínu předchází, je nutné počítat s lokálními krátkodobými omezeními. Ta budou nutná kvůli umisťování svislého a vodorovného dopravního značení. Podle nařízení se doplní do rezidentního parkování i úseky místní komunikace v již zregulované oblasti 5-03 Koperníkova v Židenicích. Konkrétně by šlo o části Touškovy a Svatoplukovy ulice v návaznosti na připravované rekonstrukce.
Regulace v zóně C platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další vyjde na 30 korun. V zóně C nejsou k dispozici parkovací automaty. Poplatek lze uhradit pomocí SMS, online parkovacího automatu nebo přes aplikaci ParkSimple. Důležité informace včetně harmonogramu rozšiřování placeného stání naleznete na webu parkovanivbrne.cz.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
