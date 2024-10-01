Parkovací dům v Novém Lískovci přinese skoro 300 míst
Brno, 31. ledna 2026 - Více parkovacích míst by už v příštím roce mělo usnadnit život novolískoveckému obyvatelstvu. Na místě dnešní neoficiální parkovací plochy vznikne čtyřpodlažní parkovací dům částečně zapuštěný do svahu. Město pro něj aktuálně hledá zhotovitele, se stavbou chce začít ještě letos.
„Parkovací dům vznikne mezi ulicemi Oblá a Svážná a maximálně využije plochu, kde se parkuje už dnes. Díky zapojení svažitého terénu a vybudování několika podlaží se ale počet parkovacích míst výrazně zvýší, v plánu je jich 294. Ta na ulici a na střeše budou vyhrazena pro rezidenty, celkem 130 stání pro auta a 9 pro motocykly,“ popsal radní pro dopravu Petr Kratochvíl. „V tuto chvíli vypisujeme prostřednictvím naší společnosti Brněnské komunikace veřejnou zakázku na zhotovitele. Stavět bychom chtěli začít letos a skončit příští rok,“ doplnil.
Projekt připravila městská část Nový Lískovec, která zajistila také stavební povolení.
„Parkování je v hustě zastavěném sídlišti Nového Lískovce palčivý problém. Vedle zavedení rezidentního parkování jsme poslední roky pracovali na realizaci ambiciózního projektu prvního nízkonákladového parkovacího domu v Brně a nyní jsme konečně před jeho samotnou realizací. Na základě dohody s vedením města Brna se naše městská část podílí na financování parkovacího domu ve výši 25 % z celkových nákladů. Pevně věříme, že letitý problém s parkováním se nám tímto podaří vyřešit nebo výrazně zlepšit,“ dodal Michael Brázda, místostarosta městské části Brno – Nový Lískovec pro investice a dopravu.
Ze 75 % bude výstavbu hradit město z Fondu mobility. Předpokládané náklady jsou 164 milionů korun.
„Průběžně připravujeme parkovací domy v různých částech města. Loni jsme otevřeli Academy Park i s venkovním parkovištěm. Na Skořepce se obnovily stavební práce a souběžně se pracuje na úpravách projektové dokumentace. U Bítešské, kde má vzniknout asi 650 míst, probíhá nyní stavební řízení. To letos čeká také parkovací dům na Žlutém kopci, kde připravujeme asi 250 míst,“ shrnula primátorka Markéta Vaňková.
Zdroj: TIS MMB, foto: PRIS spol. s r. o
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...