Parkovací dům Academy Park má nový ceník a nabízí nová parkovací oprávnění
Brno, 3. března 2026 - Parkovací dům Academy Park rozšiřuje svoji nabídku i ceník. Rada města Brna odsouhlasila, že k současným ročním oprávněním přibudou také kratší na 4 a 12 týdnů.
„Schválili jsme aktualizaci ceníku parkovacího domu Academy Park, který se nachází na rohu ulic Veveří a Šumavská. Nově se tak zavádí krátkodobá oprávnění na 12 týdnů a 4 týdny. Důvodem zavedení krátkodobějších oprávnění je snaha zatraktivnit parkování v domě i pro krátkodobě parkující vozidla. Objekt má celkem 393 vnitřních stání,“ sdělil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.
Nový ceník dlouhodobých parkovacích oprávnění je k dispozici níže. Veškeré informace o parkování v Brně pak najdete na webu parkovanivbrne.cz.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
