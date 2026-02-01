Díky Erasmu+ vycestovalo za vzděláním více než 3500 brněnských dětí a školáků
Brno, 31. ledna 2026 - Od roku 2022 se do mezinárodního vzdělávání v rámci programu Erasmus+ prostřednictvím Odboru školství a mládeže zapojilo téměř 3 500 dětí a žáků, v letošním roce jich vyjede dalších 800. Projektu se navíc účastní i děti v předškolním vzdělávání. Město bude usilovat o finanční podporu na aktivity v aktuálním ročníku.
„Do programu Erasmus+ se plošně zapojují brněnské mateřské a základní školy, které poté vysílají na zahraniční pobyty své svěřence a žáky. U menších dětí se jedná o kratší pobyty, žáci základních škol tráví v zahraničí průměrně čtyři až pět dní. Během nich spolupracují se svými vrstevníky ze zapojených měst, kdy řeší různá témata – od přírodních věd a ochrany životního prostředí až po historii, zeměpis nebo IT. Nejdůležitější je interakce s dětmi mnohdy z odlišného sociokulturního prostředí, kdy je nutnost používat cizí jazyk a spolupracovat. Žáci tak získávají cenné zkušenosti do života a do dalšího studia,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.
Brněnské mateřské školy spolupracují s mateřskými školami na Slovensku, nejčastěji v Bratislavě a okolí. Základní školy spolupracují se školami v různých zemích, nejvíce partnerských škol je na Slovensku, ve Slovinsku, v Chorvatsku, Německu, Rakousku, Polsku, Litvě a v Itálii. V rámci mezinárodního vzdělávání se také daří rozvíjet spolupráci s partnerskými městy statutárního města Brna, zejména s některými městskými částmi Bratislavy. V letošním roce začíná nová spolupráce několika brněnských základních škol se školami v maďarském Debrecenu, ve francouzském Rennes a v litevském Kaunasu.
Část aktivit probíhá v online podobě, při výjezdech pak žáci dokumentují proběhlé aktivity ve fotografiích a videích, při terénním vzdělávání používají digitální mapové aplikace apod.
Na dnešním zasedání Rada města Brna souhlasila s tím, že Odbor školství a mládeže podá žádost o podporu do dalšího ročníku projektu Erasmus+ v klíčové akci KA 1 „Mobilita jednotlivců“. Jedná se o zajištění financí na školní rok 2026/2027, výjezdy budou probíhat od ledna 2027.
Pobyty dětí a žáků jsou hrazeny z programu, který je financován Evropskou unií. Město Brno získalo v minulých letech vždy 700 tisíc eur na rok (a za všechny ročníky ještě dalších 240 tisíc eur na další náklady). Z peněz se hradí nejen studijní cesty dětí, ale také odborné kurzy pedagogů. „Mám radost, že se do projektu hlásí děti ze všech sociálních vrstev. Dětem, jejichž opatrovníci nebo rodiče nemají dostatek volných financí, v rámci projektu seženeme vše potřebné, aby byly na pobyt připraveny a mohly se vzdělávat stejně jako ostatní,“ upřesnila Irena Matonohová.
Příjemcem podpory a nositelem projektu je město Brno. „Díky tomu mají možnost vyjet i děti a žáci z menších škol, které nemají administrativní ani finanční kapacity na to, aby si o podporu v programu Erasmus+ žádaly samy. O projektovou administrativu a financování se stará magistrátní odbor školství, školy se tím pádem mohou zaměřit přímo na samotné vzdělávací aktivity,“ zakončila Irena Matonohová.
