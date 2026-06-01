Brno podpoří tři projekty pro děti a mládež částkou 140 tisíc korun
Brno, 11. června 2026 - Brno podporuje projekty, spolky a neziskové organizace, které se věnují rozmanitým aktivitám a poskytují různorodou škálu služeb. Žádosti o dotace v oblasti školství a mládeže nyní projednali radní a doporučili je schválit zastupitelům a zastupitelkám. Celkově jde o 140 tisíc korun pro tři spolky.
Každý ze žadatelů o individuální neinvestiční dotaci musí doložit projekt, na který budou finance použity. „Podmínky splňuje například projekt brněnských skautů, dotace ve výši 40 tisíc korun podpoří pořízení nových reprezentativních vlajek, a to státní i skautské, včetně příslušenství – žerdě, stojanu a obalu. Ty skauti využívají během celého roku na akcích pro veřejnost, při čestných strážích a třeba při převzetí Betlémského světla,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.
Spolek TOČTE S NÁMI vede projekt V pyžámku už několik let. Jde o tvořivou soutěž pro děti z brněnských mateřských škol. S paní učitelkou vymyslí a nakreslí krátký pohádkový příběh na téma životní prostředí a bezpečnost a doprovodí ho obrázky. Organizátoři příběh sestříhají a herec pohádku namluví – vznikne tak video večerníčkového formátu, kde je i představení dětí a mateřské školy. Brno podpoří soutěž 50 tisíci korunami.
Vnitřní senzorické zázemí a unikátní smysluplnou zahradu buduje v Centru Pod křídly spolek 8p heroes CZ pro děti s poruchou autistického spektra. Organizace provozuje komunitní skupinu pro děti na 1. stupni základní školy, které v běžné škole dlouhodobě nemají dostatek podpory či se necítí bezpečně. Příspěvek v hodnotě 50 tisíc korun pomůže při pořízení speciálních pomůcek a vybavení.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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