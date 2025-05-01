Miliony zamíří na provoz sportovišť, basketbalový šampionát a trenéry ve školách
Brno, 2. března 2026 - Velký balík dotací po sport doporučila Rada města Brna ke schválení zastupitelům. Příspěvky v celkové výši zhruba 60,5 milionu korun podpoří provoz sportovišť, pořádání basketbalového mistrovství světa hráček do 17 let i pohybové aktivity na základních školách.
V plánu je podpora pro zajištění chodu sportovišť. „Na jejich provoz chceme rozdělit mezi 104 úspěšných žadatelů 57 246 000 korun. Příspěvky získají subjekty, které působí na území Brna a provozují sportovní zařízení pro činnost všech věkových i výkonnostních úrovní. Mezi ně patří hřiště, haly, tělocvičny, plavecké bazény nebo atletické dráhy. Těmito penězi mohou kluby zaplatit nájem, energii a vodu, materiální vybavení či další položky,“ podotkl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.
Dotaci ve výši 3 000 000 korun má dostat Česká basketbalová federace, z. s., která od 11. do 19. července 2026 uspořádá v Brně mistrovství světa hráček do 17 let. Všechny zápasy bude hostit Starez aréna Vodova, kde se představí 16 nejlepších reprezentací svojí kategorie. „Šampionát přispěje jak k rozvoji mládežnického a ženského sportu v regionu, tak i k podpoře cestovního ruchu a celkově k propagaci města Brna ve světě,“ zmínila primátorka města Brna Markéta Vaňková. České hráčky se ve svojí skupině C utkají se Slovinskem, Japonskem a Kolumbií.
Zároveň pokračuje iniciativa, která se velmi osvědčila a významně pomáhá dětem v rozvoji tělesných aktivit. Díky ní trenéři a animátoři pomáhají na základních školách v hodinách tělesné výchovy. Pohybové aktivity probíhají za dozoru učitele, kterému se navíc poskytuje velmi potřebné know-how, a dávají důraz na zdravý rozvoj dětí i radost z pohybu. Dotace pro organizátora projektu Malý fotbal, z. s., má činit 211 000 korun do konce tohoto školního roku. V těchto projektech, spolu s iniciativou Trenéři do hodin tělesné výchovy, hodlá město pokračovat i nadále a v současnosti se chystá jejich vyhodnocení i nastavení nových pravidel pro další školní roky.
Všechny příspěvky musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo města Brna. Jeho příští zasedání se uskuteční v úterý 3. března 2026.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
