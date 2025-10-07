Rodičovské vouchery budou v Brně pokračovat i v příštím roce
Brno, 25. září 2025 - Pro rodiče či opatrovníky, kteří nemají dostatečný příjem, je financování kroužků a volnočasových aktivit pro děti leckdy těžko dosažitelným luxusem. Právě proto vznikl projekt Rodičovské vouchery, jehož třetí ročník město na příští rok chystá.
„V minulých dvou letech jsme projekt Rodičovské vouchery důkladně otestovali a zároveň jsme sbírali zpětnou vazbu. Na základě pozitivních zkušeností v něm chceme pokračovat i nadále. Projekt přispívá k prevenci sociálního vyloučení a zájem o něj neustále roste,“ vysvětlil radní pro oblast participace Petr Bořecký.
Vouchery jsou určeny především rodičům s dětmi ve věku 0–18 let, kteří si nemohou dovolit zaplatit volnočasové aktivity. Lze o ně zažádat přes portál Brno iD. Každé dítě získá 4 000 korun ve formě kreditů. Ty se následně využijí na zaplacení přímo u spolupracující organizace. Jejich seznam je k nahlédnutí na portálu Brno iD. Velkou výhodou je flexibilita využití voucheru, který lze uplatnit na sport, kulturu, vzdělávání i další aktivity.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
