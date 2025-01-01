Brno investuje 20 milonů do sportu pro všechny generace
Brno, 31. srpna 2025 - Brno znovu potvrzuje, že sport je pro něj dlouhodobou prioritou. Rada města schválila soubor dotačních podpor, které mají pomoci rozvoji sportovních aktivit napříč celým spektrem – od mládežnického sportu a školních programů přes mezinárodní sportovní akce až po rostoucí oblast esportu. Celkem město rozdělí téměř 20 milionů korun. Poskytnutí finančních prostředků musí ještě schválit zářijové zastupitelstvo.
Podpora pro kluby, mládež i hendikepované sportovce
Ve druhém kole individuálních dotací na oblast sportu a tělovýchovy pro rok 2025 si mezi sebou šestnáct vybraných projektů rozdělí 3 656 000 korun. Největší částku obdrží florbalový klub FBŠ Hattrick Brno.
Dotaci získají i další významné projekty, jako je MUNI SPORT, plážová volejbalová liga, nebo Evropský týmový golfový šampionát chlapců.
„Nejde jen o podporu vrcholového sportu. Velkou váhu přikládáme projektům, které vznikají zdola – v komunitách, u dětí, u sportovců se zdravotním znevýhodněním. Právě tyto aktivity mají často největší dopad na kvalitu života ve městě,“ uvedl radní pro sport Tomáš Aberl.
Mladé fotbalové naděje dostanou šanci růst
Brno navazuje i na podporu Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, která v městské části Tuřany připravuje mladé sportovce na vrcholovou kariéru. Ve školním roce 2025/2026 poputuje na její provoz 1,9 milionu korun.
„Z těchto prostředků se pokryjí náklady na stravování žáků, pronájmy sportovišť a dopravu MHD. Akademie aktuálně sdružuje 45 fotbalistů ve věku 12–15 let, z nichž 24 pochází z různých koutů kraje,“ upřesnil Tomáš Aberl.
Esport s rostoucím vlivem – MČR opět v Brně
Rostoucí obliba esportu se odráží i v podpoře města. Brno opět podpoří pořádání Mistrovství ČR v počítačových a mobilních hrách, které proběhne 28.–30. listopadu 2025 na brněnském výstavišti v rámci festivalu LIFE!.
Na pořádání této největší domácí esportové události získá společnost PLAYzone dotaci ve výši 2,2 milionu korun. Součástí programu budou turnaje v titulech jako Counter-Strike nebo EA FC, živé přenosy i doprovodné aktivity pro tisíce návštěvníků.
„Esport oslovuje hlavně mladou generaci a přináší do Brna nejen sportovní, ale i kulturní a ekonomický rozměr. I to je dnes důležitá součást městské sportovní politiky,“ dodává Tomáš Aberl.
Sport i ve školních lavicích – animátoři zpestří tělocvik
Brno dále podpoří i projekt Trenéři a animátoři pohybových aktivit na ZŠ, který realizuje spolek Malý fotbal Brno. Díky podpoře ve výši 300 tisíc korun se kvalifikovaní odborníci od září opět zapojí do výuky tělocviku na šesti brněnských základních školách.
„Jedná se o pokračování dlouhodobé podpory tohoto programu, který budou moci využít žáci téměř na všech základních školách v Brně. Mám radost, že se tato aktivita v čase osvědčila a že má pozitivní dopad na děti a jejich motivaci sportovat,“ vysvětlil radní Aberl.
Podpora sportovní činnosti dospělých
Sto dvacet sedm sportovních organizací působících v Brně si rozdělí 9 655 000 korun. Nejvyšší dotace získají například FC Zbrojovka Brno, Malý fotbal Brno nebo Rugby Club Dragon Brno. Finanční podpora je určena na trenéry, pronájmy sportovišť, cestovné nebo pořádání menších sportovních akcí.
„Dospělý sport tvoří důležitou součást sportovního života ve městě. Pomáhá udržovat aktivní životní styl, vytváří komunitu a v mnoha případech navazuje na práci s mládeží. Právě proto město Brno každoročně cíleně podporuje i tuto kategorii sportovců,“ řekl Tomáš Aberl.
Brno opět podpoří také mladé sportovní talenty
Město Brno pokračuje také v podpoře talentovaných sportovců a poskytne na období od července 2025 do června 2026 Brněnskému centru sportovních nadějí finanční dar ve výši 2 250 000 korun. Projekt má v Brně dlouholetou tradici a stejná částka byla vyčleněna i v předchozích třech letech.
„Podpora je určena 47 sportovcům z 18 individuálních olympijských sportů a slouží ke zlepšení jejich tréninkových, zdravotních a materiálních podmínek. Chceme tak udržet talenty v Brně a umožnit jim reprezentaci města na vrcholných soutěžích,“ uzavírá Tomáš Aberl, radní pro oblast sportu.
Všechny zmíněné aktivity zapadají do dlouhodobé koncepce rozvoje sportu ve městě – od komunitního až po vrcholový. Podle strategických dokumentů, jako je Strategie Brno 2050 nebo Koncepce sportu 2018–2030, má město za cíl stát se lídrem v oblasti sportovní infrastruktury, podpory talentů a dostupnosti pohybu pro každého.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...