Brněnský sport obdrží peníze na velké akce i opravy a investice
Brno, 9. října 2025 - Další ze série dotací pro rok 2025 podpoří místní sport. Rada města Brna doporučila zastupitelům, aby na tento účel rozdělili necelých 4,8 milionu korun. Příspěvky půjdou nejen na významné akce, ale i na kvalitnější sportovní zázemí či vybavení.
Druhé kolo podpory významných sportovních akcí zahrnuje 11 událostí, které mají dostat celkem 1 789 000 korun. Řadí se mezi ně třeba světový šampionát v parastřelbě, třetí kolo kontinentálního poháru v ledolezení nebo mezinárodní pohár skupin synchronizovaného bruslení Santa Claus Cup.
„Nejzásadnější sportovní akce, například nedávné mistrovství světa juniorek v basketbalu, jsme od letoška z dotačního titulu vyčlenili, aby neukrajovaly peníze ostatním. Tím jsme tento program stabilizovali a organizátoři mají oproti předešlému ročníku větší přehled, kolik peněz mohou očekávat,“ uvedl radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.
V rámci nového dotačního titulu, který má zajistit drobné opravy a investice do sportovišť, se nově rozdělí 2 947 000 korun. Příspěvky pokryjí výměnu oken a opravu zdi v prostorách TJ Sokol Brno-Juliánov, nové osvětlení ve sportovní hale SK MG Moravská Slavia Brno nebo nový traktor na sekání trávy pro FC Dosta Bystrc – Kníničky.
„Tímto novým dotačním titulem hodláme pomáhat klubům s drobnými investicemi a především s havarijními opravami. Hned o první ročník byl velký zájem a je vidět, že tento dotační titul má své opodstatnění. Díky němu jsme schopni pomoci klubům řešit nečekané události a udržovat jejich sportoviště v dobrém stavu, což má kladný dopad na sportovní infrastrukturu našeho města,“ dodal Tomáš Aberl.
Rozdělení peněz musí ještě potvrdit Zastupitelstvo města Brna, příští zasedání se uskuteční v úterý 14. října 2025.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
