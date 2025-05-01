Dotace pro velké sportovní akce: Brno přispěje 18 miliony korun
Brno, 26. ledna 2026 - Brno i letos přivítá řadu významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží. Jejich pořadatelé se mohou hlásit o podporu z programu, který schválili brněnští radní. Mezi žadatele se rozdělí až 18 milionů korun.
„Dotační titul má podpořit události, které mají charakter světových, evropských a republikových soutěží v seniorských i mládežnických kategoriích. Projekty musí být realizovány v kalendářním roce 2026,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„V rámci příspěvků rozdělíme až 18 000 000 korun. Chceme tak pomoci pořadatelům přivést do Brna špičkové sportovní akce, které zviditelní město, podpoří cestovní ruch a nabídnou kvalitní sportovní zážitky Brňanům a Brňankám i návštěvníkům z celé republiky či zahraničí,“ doplnil radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.
Žádosti lze podávat dvoukolově – nejdříve od 23. února do 15. března 2026 a následně od 1. do 30. června 2026.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...