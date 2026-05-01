Brno podpoří péči o lidi s autismem i činnost neziskových organizací
Brno, 20. května 2026 - Memorandum, které podepsalo město s Jihomoravským krajem, nastaví spolupráci při podpoře osob s poruchou autistického spektra (PAS). Stejnému tématu se věnuje i připravovaný inovativní projekt PASport péče – model multidisciplinární koordinované podpory osob s PAS a PAS+, překlad a sdílení klíčových materiálů k přístupu Positive Behaviour Support (PBS) a memorandum o spolupráci s neziskovou organizací Za sklem. Zastupitelé se také věnovali dotacím pro neziskové organizace Naděje na kolech, ParaCENTRUM Fenix a INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ.
Podpora osob s poruchou autistického spektra (PAS), a zejména osob s PAS s chováním náročným na péči (PAS+) je v České republice dlouhodobě nedostatečně koordinovaná a systémově řešená. Nejvýrazněji se tento problém projevuje při přechodu ze školského systému do systému sociálních služeb a při dlouhodobém plánování podpory v dospělosti.
„Na těchto problémech chceme pracovat jak s krajem, který koordinuje sociální péči v regionu, tak dalšími organizacemi. Konkrétním příkladem je připravovaný projekt PASport péče – model multidisciplinární koordinované podpory osob s PAS a PAS+. Je pro nás důležité podporovat osoby s PAS a jejich pečující efektivně a funkčně s dlouhodobým plánem,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Tento projekt využívá přístup HDC – jedná se o design služeb a iterativního testování, kdy se propojí data ze školství, sociálních služeb a zdravotnictví. Do tvorby i ověřování celého procesu koordinovaného plánování podpory lidí s PAS se zapojí také odborníci, rodiny i samotné osoby s těmito diagnózami. Cílem je přenositelný model pro včasné plánování služeb a prevenci krizí. Projekt realizuje organizace Tady to mám rád, z.s., s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a partnery, mezi které patří město Brno, Jihomoravský a Liberecký kraj, Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a Praktické škole Štolcova v Brně, Paspoint, z.ú., a další organizace.
„Dalším konkrétním příkladem je dotace 450 tisíc korun na překlad a sdílení klíčových materiálů k přístupu Positive Behaviour Support (PBS) bezplatně v českém jazyce prostřednictvím online platformy. Dále budou finance využity na realizaci vzdělávacích aktivit a šíření výstupů včetně sdílení zkušeností z praxe pod taktovkou odborníků z organizace Naděje pro děti úplňku. Ta přinesla metodu PBS do České republiky, realizuje akreditované kurzy a podílí se na jeho systémovém rozvoji a posílení advokační práce,“ uvedla Markéta Vaňková. Výstupem projektu bude dostupná databáze materiálů, vzdělávací obsah a posílené kompetence rodin i odborníků. Nezisková organizace Tady to mám rád uplatňuje PBS v každodenní praxi domova pro osoby se zdravotním postižením Nový domov a vychází z více než 10 let zkušeností včetně zahraničních stáží.
Podporu lidí s PAS doplňuje i memorandum o spolupráci s neziskovou organizací Za sklem, kterou založili rodiče dětí s autismem a již dlouhou dobu se zaměřují na pomoc dětem a dospělým na spektru. Organizace funguje po celé republice a má tak bohaté zkušenosti s nastavením pomoci a také osvětou o PAS.
Přání imobilních lidí v paliativní péči plní nezisková organizace Naděje na kolech od roku 2022. Dotace v hodnotě 250 tisíc korun jí pomůže zvýšit kapacity, bezpečnost a dostupnost služby. Půjde o pořízení a přestavbu nového vozidla na sanitní speciál. Vozidlo se využije při realizaci individuálních přání, ta se posuzují na základě transparentního procesu. Jedná se o zdravotní stav klienta a proveditelnost přepravy.
ParaCENTRUM Fenix již více než dvacet let poskytuje sociální služby osobám s poškozením míchy a jejich blízkým. Sídlí v Brně, kde zároveň působí a pomáhá lidem při návratu do aktivního života. Cílem organizace je podporovat klienty v náročné životní situaci, posilovat jejich soběstačnost a napomáhat jejich plnému společenskému začlenění. „Aktuálně organizace buduje svoje nové zázemí v Modřicích, kde vznikne moderní, bezbariérové a energeticky úsporné centrum pro zajištění ambulantních a terénních služeb. Součástí objektu bude také bezbariérová tělocvična a posilovna, která rozšíří možnosti aktivní rehabilitace klientů. Dotace Brna v hodnotě 10 milionů korun bude tento projekt kofinancovat z 10 %. Většinu nákladů pokrývá dotace z nástroje ITI,“ nastínila Markéta Vaňková.
Za Poradnou jako slon stojí nezisková organizace INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ. Poradnu mohou navštívit lidé s neurodegenerativními poruchami různého typu včetně Alzheimerovy choroby a dalších druhů demence. Pomáhá také neformálním pečujícím o lidi s těmito poruchami. Na rozvoj stávajícího nízkoprahového komunitního centra zaměřeného na včasnou diagnostiku město poskytne dotaci v hodnotě 460 tisíc korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
