Gastrofestival v Björnsonově sadu pomůže domovu dospělých lidí s autismem
Brno, 16. dubna 2026 - V neděli 19. dubna ožije Björnsonův sad v Brně benefičním gastro festivalem Vařím pro dobrou věc. Návštěvníci se mohou těšit na špičkové jídlo, doprovodný program i jedinečnou atmosféru. Každým nákupem přitom přispějí na splácení Nového domova pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra.
Festival, který propojuje gastronomii s konkrétní pomocí, pořádá organizace Tady to mám rád. Výtěžek směřuje na splátku hypotéky domu, kde dnes žijí dospělí lidé s PAS důstojně, bezpečně a s větší mírou samostatnosti.
„Když naše děti dospěly, zjistili jsme, jak omezené možnosti mají. Nechtěli jsme, aby zůstaly odkázané na systém, který s nimi nepočítá. Proto jsme vybudovali Nový domov. A teď ho společně splácíme,“ říká Jana Hubová, zakladatelka Nového domova.
Jídlo, které má smysl
Festival nabídne desítky gastro stánků z Brna a okolí – od street foodu přes sladké speciality až po výběrové nápoje. Chybět nebude hudební program, dětský koutek ani benefiční dražba s výjimečnými předměty a zážitky.
Návštěvníci mohou dorazit už od 10 hodin na brunch, v 11 hodin na oběd a zůstat až do večera. Vstup na festival je zdarma.
Každé jídlo, které si návštěvníci koupí, má přímý dopad. Pomáhá udržet místo, kde lidé s autismem nejsou jen „jako doma“, ale skutečně doma.
Cíl: splatit roční splátku
Na loňském ročníku festivalu se podařilo vybrat 325 000 Kč. Letos organizátoři míří ještě výš. Cílem je společně pokrýt celou roční splátku Nového domova ve výši 500 000 Kč.
„Tady to mám rád usiluje o to, aby lidé s autismem nebyli návštěvou ve vlastním životě. Aby mohli žít doma. Důstojně a dospěle. Festival je jednou z cest, jak tenhle domov udržet,“ doplňuje Martina Lintnerová, vedoucí DOZP Nový domov.
Festival, který přitahuje pozornost
Na loňský ročník dorazily stovky návštěvníků a Björnsonův sad byl plný od rána do večera. Fronty u stánků, plné piknikové deky, smích, hudba a lehký adrenalin během benefiční dražby. Přesně ty situace, které stojí za to vidět i zachytit.
Letos bude festival ještě větší. Více gastro podniků, silnější program i výraznější benefiční dražba. „Vážím si všech, kteří pomáhají lidem s poruchou autistického spektra žít důstojný a plnohodnotný život. Podobné služby jsou potřeba stále více a jako společnost benefitujeme z toho, že je pokrývají nejrůznější nestátní organizace tam, kde na to sám stát nestačí. Festival Vařím pro dobrou věc umožňuje poslat dobro i druhým směrem a hlavně spojit příjemné s užitečným,“ uzavírá Markéta Vaňková, primátorka města Brna, pod jejíž záštitou se festival koná.
Festival finančně podpořilo město Brno a Sociální nadační fond. Festival se koná pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Přijďte zažít den, kdy se Brno umí spojit. A je to vidět na každém kroku.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
