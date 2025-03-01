Benefiční koncert pro Salesiánské středisko mládeže přinesl 382 tisíc korun
Brno, 13. října 2025 – Vyprodaný benefiční koncert Prague Cello Quartet pro žabovřeské Salesiány zlepší každý den stovek dětí a dospělých. Podobně jako v 90. letech, kdy se podařilo postavit Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů právě díky štědrosti Brňanů i tento koncert předčil svým výtěžkem očekávání všech.
Bez vás by to nešlo – platí v tomto případě hned několikanásobně. Na projektu pracovali desítky lidi včetně sympatického kvartetu bez nároku na honorář nebo za benefiční cenu. „Mám velkou radost, že vidím vás – plný sál – přes 500 lidi, kteří společně žijeme v Žabovřeskách, ať už jste blíž nebo kousek dál. Vy fandíte mladým a pomáháte nám, abychom se věnovali a fandili mladým,“ řekl ředitel Salesiánského střediska mládeže Radek Komínek, když všem odtajnil vybranou částku přes 380 tisíc korun, kterou se do konce večera ještě podařilo zakulatit. Že takovou částku nečekal, přiznal i moderátor benefice herec Dominik Teleky: „To je bomba!“ hlásil nadšeně. Výtěžek Salesiáni použijí na rekonstrukci předsálí a podporu aktivit Střediska. To se specializuje na aktivity pro děti a mládež bez tlaku na výkon a soutěživost a letos slaví 30. let svého fungování.
Cellista a umělecký šéf Prague Cello quartet přiznal, že se ve Středisku věnoval hlavně ping-pongu, což v rámci večera prokázal improvizací Ping-pong, kdy vyměnil cello se smyčcem za pálku s míčkem. Taky trenér fotbalu Jirka Vácha zavzpomínal na své začátky u Salesiánů: „Byl jsem malý a takový koblížek tlustý, ale Salesiáni mají podle mne dar, že vidí v každém mladém potenciál a že si hned řeknou – z toho něco vykřešu, z toho kluka něco bude.“ Helenka Komínková, která se jako nevěřící dostala do žabovřeské farnosti jako záskok za kamarádku ve sboru, popsala co všechno ji naučil farář Petr Baran zvaný dědeček, který stojí za první velkou postkomunistickou fundraiserskou akcí, která vedla k stavbě místního kostela: „Jednou jsme na Slovensku skončili v noci uprostřed vesnice bez noclehu a dědeček řekl – děcka, jdem se pomodlit – z jednoho stavení vyšel starší pán, ze kterého se vyklubal kostelník a nabídl nám nocleh – takhle fungoval dědeček a jeho víra v Pannu Marii.“
Benefiční koncert se konal pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, starosty MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Filipa Ledera a starostky MČ Královo Pole Ing. Andrey Pazderové. Hlavním partnerem akce byla společnost BIBUS, dalšími partnery koncertu byli HUMANIT a Lékárny HES. Mediálním partnerem Rádio Proglas.
Středisko mládeže s letitou tradicí
Středisko mládeže v Brně-Žabovřeskách týdně navštěvuje na 1200 dětí. Jsme tu už 30 let pro každého, kdo chce zažít radost z vlastní tvorby nebo svobodu pohybu na hřišti, kde neřešíme ani tak skóre jako spíš zážitek ze hry. Jsme tu pro každého, kdo si chce něco vyrobit, zaběhat si, zasmát se a taky se něco naučit. Pro každého, kdo má toho drilu ve škole i jinde plné zuby a chce zajít jen tak na kus řeči a užít si pocity zájmu a bezpečí.
K tomu všemu přidáváme i kousek duchovního přesahu. První salesiánské středisko mládeže na světě založil italský kněz a svým způsobem dobrodruh Giovanni Bosco – dnes po světě známý jako Don Bosco. Při své práci s mládeží vycházel z důrazu na lidský rozum, duchovní přesah každodenního života a laskavost, která se neptá na důvody. Při našich kroužcích a aktivitách kráčíme v jeho šlépějích.
„Salesiánské středisko mládeže...můj druhý domov. Ať jsem chodila do kroužků nebo do oratoře, vždy jsem věděla, že je to místo plné legrace a přátel. Nikdy jsem nemusela být nejlepší, aby mě to ve středisku bavilo. A to se za celou tu dobu nezměnilo. Jako animátor mám teď příležitost to stejné, co jsem jako malá dostala, nabídnout dalším dětem a mladým. Být s nimi na jejich cestě a podporovat je v tom, co je baví. A o to tu jde.“ říká Nicol Maťáková, držitelka Dobrovolnické ceny Křesadlo z roku 2023 a dlouholetá návštěvnice akcí a kroužků ve středisku mládeže, nyní animátorka aktivit pro mladé.
Foto: archiv pořadatelů
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31