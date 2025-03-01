Stereo MC's míří na "True to Life Tour" do Brna
Brno, 21. října 2025 – Hity, které definovaly celou jednu dekádu zahraje před českým publikem Stereo MC's na "True to Life Tour". Kapela je vnímána jako britští průkopníci hip-hopu a elektronické hudby, v čele s ikonickým zpěvákem a skladatelem Robem Birchem se představí v rámci “True to Life Tour” s pulzující show plnou hitů éry 90. let v Brně, konkrétně 9. listopadu od 19:30 hodin ve Fléda Club Brno. Jako předskokan zde vystoupí Šimon Havelka s jeho hudebním projektem BearCloud.
Šimon Havelka je nový hlas české alternativní scény, který si rychle získává pozornost fanoušků moderního indie a alternativního popu. BearCloud je sólový projekt hudebníka Šimona Havelky, který kombinuje jemnou melancholii s vrstevnatým zvukem elektroniky a kytar. Výsledkem je osobitý hudební svět, který osciluje mezi intimitou a velkolepostí. Nedávno vydal debutové album s názvem FAVES. „Na tomto albu se setkávají různé hudební vlivy, které ovlivňují moji tvorbu,“ říká Šimon Havelka, který tvoří hudbu přirozeně propojující křehké emoce s moderní produkcí.
Stereo MC's se na hudební scéně pohybují již od poloviny 80. let. Jejich debutové album s názvem 33-45-78 vyšlo v roce 1989. Rob Birch a Nick Hallam, přátelé a sousedé z dětství, založili kapelu s vášní pro raný hip-hop, funk a elektronickou hudbu. Jejich inovativní zvuk a živá vystoupení je vynesly na špičku hudební scény. Původní hip hop si velmi brzy uzpůsobili svému vlastnímu pojetí, a tak na druhé desce Supernatural už zněli tak, jak je známe dodnes, tedy jako energií napumpovaná pestrobarevná směsice všemožných stylů. Průlomovým albem byla jejich třetí deska Connected, která skupině přinesla první skutečně celosvětové hity Step It Up a Connected, stejně jako úspěchy na Brit Awards.
Po dlouhém turné se ale Stereo MC's odmlečeli na několik let, přestali vydávat desky i koncertovat. Dokonce se dlouho spekulovalo o jejich konci. Ozvali se až v roce 1998 a to remixy pro Madonnu nebo třeba i U2, Tricky, Pressure Drop či Davida Holmese. K vydávání vlastních alb se vrátili až v novém tisíciletí. „Jsme nadšení, že můžeme po tak úspěšném návratu na scénu zahrát pro naše fanoušky v České republice i na Slovensku. Cítíme se v životní formě a slibujeme nezapomenutelný koncert plný energie a hitů,“ říká Rob Birch a dále dodává. „Zazní především osvědčené hity, které definovaly éru 90. let a stále oslovují fanoušky po celém světě.“
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít Stereo MC's naživo v Brně ve Flédě 9. listopadu od 19:30!
