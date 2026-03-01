Michael Krásný představí v Brně novou etapu své tvorby
Brno, 30. března 2026 - Baskytarista a zpěvák Michael Krásný přichází s novým singlem, v němž se vrací k jedné z klasik české populární hudby. Píseň Když jdou na mužskýho léta z repertoáru Waldemara Matušky dostává v jeho podání současnou podobu na pomezí popu, R&B a jazzu. Nová aranž staví na groovu, vzdušnosti a přirozené hudební komunikaci, která dává vyniknout jak melodii, tak osobní interpretaci.
Vedle novinky představí Krásný během dubnového turné také autorský projekt Michael Krasny Quartet a materiál ze svých sólových alb 20:20 a Doing What I Do. Koncertní sérii zahájí čtveřice 8. dubna v brněnském Kabinetu Múz.
Krásný strávil od roku 2012 osm let v New Yorku, kde koncertoval a nahrával s řadou hudebníků místní scény. Paralelně odehrál více než 1500 koncertů s kapelou Laco Deczi & Celula New York a podílel se také na světových turné s americkým pianistou a zpěvákem Peterem Cincottim. Právě zkušenosti z tohoto období se výrazně promítají i do nového singlu v práci s aranží, rytmem i prostorem pro improvizaci.
„Ta píseň mě provází už delší dobu. Vždycky jsem z ní vnímal něco osobního, co jsem si přál otevřít trochu jiným směrem. Pokaždé když jsem ji slyšel, měl jsem nutkání její příběh s respektem k původnímu dílu převyprávět tak, aby přirozeněji zapadla do současnosti a zároveň mi byla i hudebně bližší,“ říká Krásný.
Výsledkem je nahrávka, která propojuje moderní harmonii, cit pro groove i respekt k původní melodii a textu. Nejde o nostalgickou rekonstrukci, ale o osobní výpověď zasazenou do současného hudebního kontextu.
Novou hudební kapitolu otevírá Krásný spolu s Michael Krasny Quartet v obsazení saxofonisty a flétnisty Marka Prokopa, klávesisty Jana Bálka a bubeníka Pavla Plášila, a vyráží na koncertní šňůru New Chapter Tour. Dubnové koncerty nabídnou posluchačům možnost zažít aktuální podobu Krásného tvorby v různorodých hudebních prostředích napříč republikou.
Foto: Goran Tacevski
