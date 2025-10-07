Předskokanem koncertu Iana Paice s Purpendicular bude Vítkovo kvarteto
Brno, 17. září 2025 – Ian Paice je zakladatel a nepřetržitý člen Deep Purple a zároveň spoluautor jejich největších hitů. V rámci svého podzimního českého turné s kapelou Purpendicular vystoupí v říjnu v Brně. Konkrétně dne 7. října v Music Clubu SONO od 19 hodin. Jako hostující kapela zde vystoupí česká avantgardní skupina Vítkovo kvarteto.
Publikum si může Iana Paice vychutnat v útulné atmosféře a velmi blízko. Ian Paice předvede svou jedinečnou hru pár metrů před publikem. Mohou poslouchat klasiku Deep Purple jako „Child in Time“, „Black Night“, „Smoke on The Water“, „Woman from Tokyo“ nebo „Hush“. V naprosté většině největších hitů Deep Purple je Paice také spoluautorem. Tentokrát však zahraje s kapelou Purpendicular, ve které hraje na basu Nick Fyffe z Jamiroquai, klávesová hvězda z Itálie Alessandro Degiaggi, kytarová hvězda Murray Gould od Eltona Johna, Paul McCartneye, Joe Bonamassy a Erica Claptona a samozřejmě neuvěřitelný zpěvák Robert Walsh.
Vítkovo kvarteto je sedmičlenná avantgardní kapela, která si prošla pestrým vývojem a má za s sebou spoustu nesmrtelných textů. V 80 letech hrála kapela v seskupení Ben Vítek bicí, Rosťa Hapl basa a zpěv, Petr Mráz kytara, Honza Šulc kytara a Jirka Růžek zpěv. Kapela prochází neustálým vývojem až do dnešní fáze a členy často doplňují sboristi a příležitostné tanečnicemi, které jsou aplikovány do zábavných scének. Leader kapely je zároveň zpěvákem kapely Veteráni studené války, kterou založil spolu s velkými legendami české rockové scény Otou Petřinou a Zdeňkem Juračkou.
Kapelu Purpendicular vidí Ian Paice nebo Joe Lynn Turner jako nejlepší světovou Deep Purple Tribute Band, která má schopnost oslavovat a usměrňovat toto jedinečné kouzlo, které je zodpovědné za úspěch legendární kapely. Sám Richie Blackmore řekl: „Purpendicular je vynikající kapela“ a Roger Glover po vystoupení v Basileji zmínil: „Znějí svěží a je radost s nimi hrát“. Album „Venus to Volcanus“ bylo s Ianem Paicem a klávesákem „Rainbow“ Tonym Careym. Toto album se dostalo do Top 20 všech metal-rockových hitparád.
Foto: archiv Klub Doupě (via PResscode)
