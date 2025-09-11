Festival Líšeň sobě láká na hudbu, divadlo i zážitky v zámeckém parku
Brno, 2. září 2025 – Zámecký park Belcredi ve staré Líšni se v sobotu 27. září stane dějištěm již šestnáctého ročníku festivalu Líšeň sobě. Akce, která od roku 2010 propojuje spolky, organizace i aktivní jednotlivce, letos opět otevře své brány všem, kdo mají rádi kvalitní hudbu, divadlo a inspirativní setkávání.
Festival je určený nejen obyvatelům Líšně, ale vítá návštěvníky z celého Brna i okolí. „Chceme, aby si festival užili všichni – rodiny s dětmi, mladí i starší, prostě každý, koho baví dobrá hudba, divadlo a přátelská atmosféra,“ říkají Filipína Cimrová a Lucia Zendulková, pořadatelky ze spolku Líšeň sobě.
Program nabídne pestrou škálu hudebních i divadelních vystoupení, workshopy a aktivity pro všechny generace. Na hlavním pódiu se představí nejen místní spolky a soubory, ale také hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí. Návštěvníci se mohou těšit na pěvecké sbory, folklorní soubory, cimbálovou muziku i mladé hudební talenty. Chybět nebudou ani divadelní představení pro děti i dospělé, například v podání Divadla Jaromír nebo Divadla Líšeň. Hudební část programu obohatí například kapela Fabu Trio, zpěvačka Marie Puttnerová nebo členové známé skupiny Cimbal Classic. Festival uzavře koncert Iva Cicvárka, který slibuje jedinečný zážitek na závěr celého dne.
Návštěvníci se mohou těšit také na zážitkové a interaktivní workshopy, jógové cvičení a bohatý doprovodný program, do kterého se zapojí líšeňská mateřská a rodinná centra, Ateliér Studánka, stacionární centrum Effeta či komentované prohlídky starých líšeňských studní organizace Líšeň za vodou. Pozvání přijali aj zástupci hudební laboratoře HudLab, kteří povedou interaktivní hudební aktivity. O občerstvení se postará Chata Mariánka, vinařství Bukovský a výběrovou kávu nabídne Teamcaffe.
Podrobný program festivalu včetně časového harmonogramu je k dispozici na webových stránkách lisensobe.cz. Aktuální informace a novinky najdou zájemci také na facebookové stránce @lisensobe.
Festival Líšeň sobě je skvělou příležitostí, jak strávit den v příjemném prostředí, poznat nové lidi, užít si kulturu a odnést si inspiraci i zážitky. Organizátoři zvou všechny Brňany, kteří mají chuť zažít jedinečnou atmosféru a podílet se na společném rozvoji kulturního života v jednom z nejmalebnějších koutů města, ve staré Líšni.
Foto: archiv organizátorů
