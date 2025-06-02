NaBOSOfest pobaví děti i dospělé, výtěžek podpoří spolek Človíček
Brno, 26. srpna 2025 – Kapely pro malé i velké posluchače, kuchařská klání a také pestrá nabídka sportovních aktivit. To je bohatý program již druhého ročníku rodinného festivalu naBOSOfest, který v sobotu 30. srpna 2025 pořádají městská část Bosonohy a spolek Človíček One Little. „Ten se věnuje především dětem se zdravotním znevýhodněním a pořádá pro ně prožitkové aktivity v rodinném a komunitním duchu. A právě na jeho činnost poputuje případný výtěžek z dobrovolného vstupného. Jinak ale platí, že vstup je zdarma,“ upřesnil starosta Bosonoh Martin Černý (KDU-ČSL).
Program na lesním hřišti pod bosonožskou myslivnou odstartuje oficiálně od 14 hodin, moderátorem bude herec Městského divadla Brno Jakub Uličník. Areál pro veřejnost však bude přístupný již od poledne, kdy začne degustace soutěžních kotlíkových gulášů. Přihlášené dvou až pětičlenné týmy na jejich přípravě budou na ohništích pracovat od rána.
Děti se pak v průběhu odpoledne mohou těšit mimo jiné na Školičku vaření a také se utkat o titul masterChef Junior. V herní zóně si zase budou moci vyzkoušet kromě volejbalu, basketbalu či badmintonu třeba méně známý discgolf. Při večerním koncertu vystoupí THE MADMEN se skladbami rockových legend Uriah Heep a Deep Purple, nejslavnější světové hity zahraje J&Z Band a hudbu pro letní noc nabídne na závěr DJ Wiky s doprovodem.
Kulturní akce v Brně
