Tmavomodrý festival opět propojí svět vidících a nevidomých
Brno, 9. října 2025 – Jubilejní 35. ročník Tmavomodrého festivalu, který tradičně propojuje svět nevidomých se světem vidících, se uskuteční ve dnech 16. a 17. října v Brně. Mimořádná akce ukazuje, že společná tvorba dokáže otevírat nové obzory a překonávat hranice. Program nabídne koncerty pro širokou veřejnost v Červeném kostele a Klubu Šelepka, ale i hudební a výtvarné workshopy pro nevidomé děti a mládež.
Tmavomodrý festival vznikl v roce 1989 a od té doby boří pomyslné bariéry mezi světem vidících a nevidomých. Od letošního ročníku jej organizačně zajišťuje Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci a s podporou TIC Brno, které festival v minulých letech pořádalo.
Nejširší veřejnost pořadatelé zvou v pátek 17. října od 16.30 hodin na Slavnostní koncert v Červeném kostele. Společně vystoupí sbor Školy Jaroslava Ježka, Spojená škola internátna Levoča, kapela ze ZUŠ Jablonné nad Orlicí, brněnské ZUŠ, sólisté z Konzervatoře Jana Deyla a další hosté. Uměleckou záštitu koncertu převezme Vojtěch Nýdl, autor festivalové písně „Větve stejných stromů“, která zazní v závěrečném společném provedení. Vstup je volný, výtěžek z dobrovolných příspěvků bude věnován na podporu činnosti Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
Po oba dny se v dopoledních hodinách uskuteční uzavřené workshopy pro nevidomé žáky a studenty. Hudební dílny povedou klarinetista a skladatel Vojtěch Nýdl, klavíristka Eva Nýdl a brněnský pedagog a hudebník Pavel Borský. „Hudba nepotřebuje zrak, aby spojovala. Na pódiu mizí hranice a zůstává jen vnímání, souhra a důvěra. Práce s nevidomými dětmi mi pokaždé připomíná, že skutečné vidění začíná až tehdy, když se díváme srdcem,“ doplňuje Vojtěch Nýdl. Další část programu se uskuteční v Otevřeném depozitáři Moravské galerie v Brně-Řečkovicích, kde účastníci budou moci objevovat galerijní sbírky jinými smysly než zrakem – prostřednictvím zvuků, vůní i hmatových zážitků. Součástí dopoledního programu bude také haptický workshop, při němž si každý účastník vytvoří vlastní hračku. Odpoledne 16. října od 18.30 hodin pak v Klubu Šelepka proběhne koncert Děti dětem, na němž se představí mladí hudebníci ze škol pro vidící i nevidomé.
Do festivalu se aktivně zapojují také žáci a pedagogové základních uměleckých škol, čímž dochází k prohlubování vzájemného porozumění, respektu a sociální citlivosti mezi většinovou populací a mladými lidmi s handicapem. „Tmavomodrý festival je přirozenou součástí aktivit našeho fondu. Naplňuje naše dlouhodobé poslání – podporovat talentované děti a mladé lidi, vytvářet prostor pro jejich růst a zároveň inspirovat společnost k větší otevřenosti a citlivosti prostřednictvím umění,“ říká Irena Pohl Houkalová, ředitelka Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
Foto: archiv organizátorů
