Věda jako zážitek? Přesně to nabídne POP SCIENCE ve VIDA!
Brno, 5. listopadu 2025 – Více než 50 vědeckých show, stovky experimentů a nekonečno překvapení pro děti i dospělé. Od pátku 7. do neděle 9. listopadu se Brno opět promění v hlavní město vědecké zábavy. Už potřetí brněnské VIDA! science centrum hostí POP SCIENCE, největší český festival vědeckých show v Česku.
„Věda dokáže být skvělou show, když se dobře podá. A ten, kdo ji umí přiblížit, může být vědec, youtuber i herec,“ říká Kamila Pokorná, koordinátorka festivalu. „Těší nás, že můžeme návštěvníkům nabídnout vědu zábavnou formou, která přitom neztrácí na kvalitě a odbornosti.“
Vystoupí youtuber i Doktor Vševěd
Na festival dorazí Jiří Burýšek, známý jako Jirka vysvětluje věci, nebo Doktor Vševěd z populární televizní soutěže Na lovu, se kterým návštěvníci poměří své vědomosti. Diváci se také mohou těšit na divadelní představení EDISON! v podání herců Národního divadla Brno nebo pohádkovou show O světluškách pro nejmenší.
Festivalový program nabídne efektní chemické pokusy, experimenty s kapalným dusíkem, vakuem či s hudebními nástroji. Vědec Michael Londesborough z Akademie věd ČR propojí světelné a hudební pokusy. Nebude chybět přednáška o vesmíru od Jana Spratka a také Zvěd z ČT :D – Vojtěch Klinger, který návštěvníky přesvědčí, že věda je opravdu všude kolem nás.
„Chceme ukázat, že věda může být stejně strhující jako divadlo nebo koncert. POP SCIENCE je oslavou objevování, zvídavosti a radosti z poznání,“ dodal Tomáš Mejzlík, ředitel VIDA! science centra.
Program pro školy, rodiny i dospělé
Pátek dopoledne patří školám – žáci základních škol zažijí vědu jinak, než ji znají z lavic.
Pátek večer otevře VIDA! jen pro dospělé: VIDA! After Dark nabídne vědecké show, bar, hudbu a večerní atmosféru bez dětí.
Sobota a neděle přinesou hlavní program pro všechny věkové kategorie. Na pódiích se představí popularizátoři vědy z univerzit, českých i zahraničních science center i hereckého světa.
Letošní ročník přivítá také science performery z Lotyšska a Bulharska.
Vstupenky doporučujeme zakoupit online – kapacita festivalu je omezena. S elektronickou vstupenkou si návštěvníci navíc mohou rezervovat místo na jedné vybrané show.
Foto: ideogram.ai
