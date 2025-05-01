Das Filmfest; nabídne oceňované velkofilmy i nezávislé snímky
Brno, 18. října 2025 – Novinka Fatiha Akina, oscaroví kandidáti Páv a Pohled do slunce, hledání pravdy o Leni Riefenstahl, dokudrama o životě Thomase Manna, příběhy žen, které měnily dějiny, i filmy balancující na hranici reality a fantazie – to vše a mnohem více nabídne od 20. do 26. října v kině Art festival německy mluvených filmů Das Filmfest.
Diváci se mohou těšit na nejaktuálnější oceňované hrané i dokumentární snímky z Německa, Rakouska a Švýcarska od předních režisérů, režisérek i nastupujících tvůrců a tvůrkyň. Vedle několika distribučních premiér festival uvádí tituly, které se do českých kin běžně nedostanou.
Festival včera odstartoval v Praze, po brněnské části zamíří v listopadu do Olomouce a Ústí nad Labem. Součástí festivalu je rovněž velmi oblíbená a vyhledávaná série projekcí pro základní a střední školy. Přehlídku spolupořádají Goethe-Institut Česká republika, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. Kompletní program je k dispozici na www.dasfilmfest.cz.
Das Filmfest v Brně oficiálně zahájí oscarový kandidát za Rakousko – satirický film Páv (Pfau – Bin ich echt?) Bernharda Wengera, který sleduje muže, jenž dokáže být kýmkoliv, jen ne sám sebou. V Brně bude uvedeno i hypnotické drama Maschy Schilinski Pohled do slunce (In die Sonne schauen). Sonda do života čtyř generací žen vyrůstajících na stejné německé farmě, jejichž osudy se znepokojivě zrcadlí napříč časem, byla vyslána do boje o Oscara za Německo.
Historické události bouřlivého 20. století rezonují ve festivalovém programu hned v několika filmech. Vedle nejnovějšího filmu Fatiha Akina Ostrov Amrum (Amrum), který sleduje příběh chlapce, jehož dětství končí spolu s druhou světovou válkou, bude uvedeno drama Případ Frieda (Friedas Fall) Marii Brendle, jež znovu otevírá zásadní proces z roku 1904, který stál na začátku hnutí za rovnoprávnost a práva žen ve Švýcarsku. Život kontroverzní režisérky spojené s nacistickou propagandou zkoumá prostřednictvím rozsáhlého archivního materiálu dokumentární film Andrese Veiela Riefenstahl. Film Perla režisérky Alexandry Makarové přivádí diváky do komunistického Československa a sleduje návrat z emigrace za totalitního režimu. Události po pádu železné opony v NDR ožívají v úspěšné komedii Natjy Brunckhorst Dvě ku jedné (Zwei zu eins), kdy se ti z „východu“ rozhodnou přelstít kapitalistické „zápaďáky“.
Filmy Flek (Der Fleck) režiséra Willyho Hanse a Sestra (Schwesterherz) režisérky Sarah Miro Fischer spojuje téma vztahů a hledání hranic mezi realitou a iluzí. Flek zavádí diváky do říční krajiny plné záhad a melancholie, kde mladí hrdinové bloudí mezi skutečností a snem, zatímco drama Sestra zkoumá loajalitu mezi sourozenci. Milovaly by děti své rodiče, i kdyby o nich věděly úplně všechno? Tuto otázku si pokládá Frédéric Hambalek v mysteriózním dramatu Co ví Marielle (Was Marielle weiß).
Dokudrama Zpověď hochštaplera Thomase Manna (Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann) v režii André Schäfera mapuje téměř padesátiletý tvůrčí proces a osobní dilemata slavného německého spisovatele při psaní jeho nejslavnějšího románu. Dokument Katharine Pethke Reprodukce (Reproduktion) zkoumá ideály, s nimiž se ženy v umění setkávají, a odhaluje kritéria vyloučení z institucí, mocenské struktury uměleckých vysokých škol i prostředí, které je formuje. Felix Hergert a Dominik Zietlow ve vizuálně působivém dokumentu Brunaupark zachycují několikaletý zápas obyvatel curyšského sídliště o své domovy, které jim má vzít banka Credit Suisse. Festival nabídne i nový film Agnieszky Holland Franz.
Das Filmfest v Brně připomene i několik pokladů z filmových archivů. Divákům nabízí remake němého filmu Upír Nosferatu (Nosferatu) z roku 1979 od Wernera Herzoga s názvem Nosferatu – Fantom noci (Nosferatu – Phantom der Nacht), v němž přetváří slavný horor do vizuální básně, a také Kabinet doktora Caligariho (Das Kabinett des Doktor Caligari) Roberta Wieneho z roku 1920 s živým hudebním doprovodem.
